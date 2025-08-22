ETV Bharat / entertainment

''தேமுதிக தொண்டர்களை விஜய் ஈர்க்க பார்க்கிறாரா?" - விஜயகாந்த் மகன் பரபரப்பு பதில்! - VIJAYAKANTH SON

வெகுநாட்கள் நாட்கள் கழித்து தந்தையை திரையில் பார்த்த போது எனக்கு அழுகை வந்தது. என்னுடைய அப்பா விஜயை சிறுவயது இருந்தே பார்த்திருக்கிறார். அதனால் தான் அண்ணா என்று கூறியிருக்கிறார் என்று சண்முக பாண்டியன் கூறினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த படக்குழு
சென்னை: தேமுதிக தொண்டர்களை விஜய் ஈர்க்க பார்க்கிறாரா? என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு விஜயகாந்த் மகன் சண்முக பாண்டியன் ''நச்'' பதில் ஒன்றை கூறியுள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் 350-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் 4k தொழில்நுட்பத்துடன் ''கேப்டன் பிரபாகரன்'' திரைப்படம் இன்று மறுவெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை வடபழனி உள்ள திரையரங்கில் படத்தின் இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி, நடிகர் மன்சூர் அலிகான், வசனம் எழுதிய லியாகத் அலிகான் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக நடிகை அம்பிகா, நடிகரும், விஜயகாந்தின் இளைய மகனுமான சண்முக பாண்டியன் ஆகியோர் ''கேப்டன் பிரபாகரன்'' திரைப்படத்தை பார்த்தனர்.

''புஷ்பா திரைப்படம்'' - ஆர்.கே. செல்வமணி கருத்து!

இதன் பிறகு நடந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் ஆர்.கே.செல்வமணி, ''படத்தின் கதாநாயகன் கேப்டன் விஜயகாந்த், மன்சூர் அலிகான், ரம்யா கிருஷ்ணன் ஆகியோருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக படத்தில் இரண்டு பாடல்கள் தான் இருக்கிறது. இளையராஜாவுக்கும் நன்றி. படத்தின் தயாரிப்பாளர் ராவுத்தருக்கும் நன்றி.

விஜயகாந்த் மாதிரி கதாநாயகன் கிடைத்தால் தான் இது போன்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான திரைப்படங்கள் எடுக்க முடியும். விஜயகாந்த் போலவே விஜய பிரபாகரனும் மிகப்பெரிய திறமைசாலி. இந்த படத்தினை பார்த்ததற்கு பிறகு புஷ்பா திரைப்படம் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றும் பல பேர் சொல்கிறார்கள். அதில் ஒன்றும் தவறில்லை. எனக்கு ஷோலே திரைப்படம் பார்த்ததன் விளைவாகவே இந்த படமானது எடுக்க முடிந்தது. அவர்களுக்கு என்னுடைய படமானது இன்ஸ்பிரேஷன் ஆக இருக்கலாம். ஒன்றும் தவறில்லை" என்று கூறினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த படக்குழு

லியாகத் அலிகான் கூறும் போது, ''34 ஆண்டுகள் கழித்து ரசிகர்கள் இந்த வசனத்தை கொண்டாடுகிறார்கள் என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம், விஜயகாந்த். டூப் இல்லாமல் சண்டை காட்சிகளை நடிக்க கூடியவர். மீண்டும் ஒரு கேப்டனாக அவரது மகன் விஜய பிரபாகரன் தான் வர முடியும். அதற்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.

''வீரப்பன் இருக்கும் வரை காடு நன்றாக இருந்தது" - மன்சூர் அலிகான்!

மன்சூர் அலிகான் பேசுகையில், ''விஜய பிரபாகரன் நடிக்க இருக்கும் கேப்டன் பிரபாகரன் படத்திற்கும், லியாகத் அலி தான் வசனம் எழுதுவார். வசனங்களுக்கு கிடைக்கக் கூடிய கைத்தட்டல்கள். அனைத்தும் விஜயகாந்த் அவர்களையே சேரும். வீரப்பன் கதாபாத்திரத்தை நான் ஏற்று நடித்திருந்தேன். அவரை நான் அப்போது கண்ணால் பார்த்ததில்லை.

இருந்த போதிலும் செல்வமணி அவர் சொல்லிக் கொடுக்க அந்த கதாபாத்திரத்தை நடித்தேன். தமிழக மக்கள் அன்பும் கேப்டன் மீது இருப்பதால் தான் இன்றும் மிகப்பெரிய கூட்டம் இந்த படத்திற்கு வந்திருக்கிறது. இந்த படத்தில் நான் வரக்கூடிய இடங்களில் இளையராஜா இசையமைத்தது என் வாழ்நாளை மறக்க முடியாது. நிஜ வாழ்க்கையில் வீரப்பனை நிச்சயமாக நியாயமான முறையில் கொன்றிருக்க முடியாது. திட்டமிட்டு ஒரு சதியின் மூலமாகவே கொன்றிருக்கிறார்கள். வீரப்பன் இருக்கும் வரை காடு நன்றாக இருந்தது. இப்போது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இல்லை'' என்று கூறினார்.

நடிகை அம்பிகா கூறும்போது, ''வெகு நாள் கழிச்சு இந்த திரைப்படம் பார்த்தேன். இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இந்த படத்திற்கு வந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு ஒரே காரணம் விஜயகாந்த் தான். அந்த படத்தில் பெரும்பாலான சண்டை காட்சிகள் டூப் கலைஞர்கள் இல்லாமல் உண்மையாகவே எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மீண்டும் இந்த படம் நூறு நாட்கள் ஓடும் என்று நான் நம்புகிறேன்" என்று கூறினார்.

நடிகரும், விஜயகாந்த் மகனுமான சண்முக பாண்டியன் பேசுகையில், ''கேப்டன் பிரபாகரன்'' படம் எடுக்கும் போது நான் பிறக்கவில்லை. நான் தொலைக்காட்சியில் தான் பார்த்திருக்கின்றேன். முதன்முறையாக திரையரங்கில் பார்ப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அப்பா மிகவும் அழகாக இருக்கிறார். வீட்டில் அப்பாவை பார்த்த விதங்கள் வேறு. இருந்தாலும் திரையரங்கில் பார்க்கும் போது கம்பீரமாக இருந்தது. படத்தில் முதல் சண்டை காட்சியை அனைவரும் ரசித்து பார்க்கின்றனர். படத்தை 90களில் எடுத்தார்கள் என்று கூறினால் யாருமே நம்ப முடியாது. இப்போது திரைப்படத்தை பார்த்தாலும் சுவாரசியமாக இருக்கிறது.

அதே சமயம் வெகுநாட்கள் நாட்கள் கழித்து தந்தையை திரையில் பார்த்த போது எனக்கு அழுகை வந்தது. என்னுடைய அப்பா விஜயை சிறுவயது இருந்தே பார்த்திருக்கிறார். அதனால் அண்ணா என்று கூறியிருக்கிறார். அதில் ஒன்றும் தவறு கிடையாது. அதே போல தேமுதிக தொண்டர்களை விஜய் ஈர்க்க பார்க்கிறாரா என்று கேட்கிறீர்கள். யாரையும் யாரால் எளிதாக இருக்க ஈர்க்க முடியாது. மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு. என்னுடைய அப்பா மக்களுடைய சொத்து. அதனை தான் இந்த திரைப்படத்திலும் கூறி இருப்பார். என்னுடைய அப்பா நடித்த அனைத்து திரைப்படங்களையும் மீண்டும் மறு வெளியீடு செய்ய வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய எண்ணம்" என்று சண்முக பாண்டியன் கூறினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த படக்குழு

