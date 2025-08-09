சென்னை: எனக்கு பதவிகள் தேவையில்லை என்றும், விஜயகாந்த் மகன் என்ற பெயரே போதும் என விஜய பிரபாகரன் உருக்கமாக பேசினார்.
கடந்த 1991-ல் நடிகர் விஜயகாந்த் நடிப்பில் வெளியான 'கேப்டன் பிரபாகரன்' திரைப்படம் வரும் 22-ஆம் தேதி ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. 4k தொழில்நுட்பத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் இயக்குநர்கள் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், விக்ரமன், முருகதாஸ், பேரரசு, சிங்கம்புலி, நடிகர் மன்சூர் அலிகான், இளவரசன், நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக விஜய பிரபாகரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந் நிகழ்ச்சியில் பேசிய கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி, “ கேப்டன் பிரபாகரன் படம் மறுவெளியீடு செய்யப் போகிறோம் என்று அறிவித்தவுடன், 30, 40 திரையரங்குகளில் இருந்து என்னை தொடர்பு கொண்டு எங்கள் திரையரங்கில் வெளியிடுங்கள் என்று கூறினார்கள். அப்போது தான் இந்த படத்தின் மீதும், விஜயகாந்த் மீதும் எவ்வளவு பெரிய அன்பு வைத்திருக்கிறார்கள் என தெரிந்தது.
படத்தின் கிளைமாக்ஸ் காட்சி எடுக்கும் போது விஜய பிரபாகரன் பிறந்துள்ளார் என 2 மணிக்கு தகவல் வருகிறது. ஆனால் விஜயகாந்த் படப்பிடிப்பை முடித்துக் கொடுத்து விட்டு, 5 மணிக்கு தான் படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து கிளம்பினார். சில மணி நேரங்களில் மீண்டும் படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்டார்.
முதலில் இந்த படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு பதிலாக சரண்யா தான் நடிக்க இருந்தார். ஆனால் அவர் நடிக்க வரவில்லை என்பதால், ரம்யா கிருஷ்ணன் நடித்தார். அவர் நடித்தது எப்படி ஒரு நல்லதாக அமைந்தது என்பது இப்போது அந்த பாடலை பார்க்கும் போது தான் தெரிகிறது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு விஜய பிரபாகரன் வந்தது கேப்டன் விஜயகாந்த் வந்ததற்கு சமம்” என்றார்.
இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் பேசுகையில், “நடிகர்களின் 100-வது படம் எப்போதும் அனைவருக்கும் எளிதாக அமைவதில்லை. இந்த படத்தில் தான் அவருக்கு கேப்டன் என்ற பெயரே மாறியது. இயக்குநர்களில் மறக்க முடியாத நபர் ஆர்.கே.செல்வமணி. அப்போதெல்லாம் தயாரிப்பாளர்களுக்கு எல்லோருக்கும் பயம் கொடுக்கும் அளவிற்கு செலவு இருக்கும். முன்பு கேப்டன் பிரபாகரன் ஹிட்டானது போல இப்போதும் நன்றாக ஓடும். விஜயகாந்த் மற்ற இயக்குநர்களை எல்லாம் பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டார், ஆனால் என்னை இயக்குநர் சார் என்று மரியாதையாக தான் கூப்பிடுவார்.
நன்றி என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் அது விஜயகாந்த் தான். ’சட்டம் ஒரு இருட்டறை’ படத்தில் என்னிடம் எப்படி நடந்து கொண்டாரோ அப்படி தான் அவரது 18-வது படத்திலும் நடந்து கொண்டார். என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இதை சொல்லுவேன். ஒரு கட்டத்தில் நான் கஷ்டத்தில் இருந்த போது, என் மனைவி விஜயகாந்திடம் உதவி கேளுங்கள் என்று சொன்னார். நான் அவரை அவரை அழைத்து எனக்கு ஒரு உதவி வேண்டும் என்று கேட்டு, வீட்டிற்கு வருகிறேன் என்று கூறிவிட்டு, குளிக்க சென்றேன்.
வெளியே வந்தால் எனது அறையில் விஜயகாந்த் அமர்ந்து கொண்டிருந்தார். நீங்கள் உதவி என்று சொன்னீர்கள், அதற்கு நீங்கள் வரக் கூடாது, நான் தான் வர வேண்டும் என்று சொன்னார். மனிதம் என்பது ஒருவருக்கு இருக்கும் ஆனால் இந்த அளவிற்கு இருக்குமா?
‘செந்தூரப்பாண்டி’ படம் அதிக வசூல் ஆனது. அப்பொழுதும் நான் போய் கேட்ட போது பணம் வாங்க மாட்டேன் என்று கூறினார். அதனால் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்து கொண்டிருந்தேன், அவர் வீட்டருகில் இருக்கும் நிலத்தை அவர் பெயரில் பதிவு செய்து கொடுத்தேன். பக்தி, மரியாதை இவை அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்த ஒரே மனிதர் விஜயகாந்த்” என்றார்.
நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் பேசுகையில், “எனக்கு தமிழ் சினிமாவில் வாய்ப்புகள் குறைந்த போது இந்த படத்தின் மூலம் மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த படத்தில் நான் இரண்டாவது நடிகையாக நடித்தாலும், ஆட்டமா, தேரோட்டமா பாடல் மூலம் அதிகளவில் புகழ் பெற்றேன், இன்று வரை அந்தப் புகழ் இருக்கிறது. இப்படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநருக்கு நன்றி, விஜயகாந்த் சாரை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன்” என்றார்.
இயக்குநர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் பேசும் போது, “திரைக்கதை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பது இந்த படத்தை பார்த்தது தான் கற்றுக் கொண்டேன். கேப்டன் பிரபாகரன் படத்தில் இரண்டு பாடல்கள் மட்டுமே தான் இருக்கும், அதிலும் ஹீரோ இருக்கமாட்டார். மேலும் படம் ஆரம்பித்து 20 நிமிடங்கள் கழித்து தான் ஹீரோ அறிமுக காட்சி இருக்கும். இந்த படத்தை முன்னோட்டமாக வைத்து தான் துப்பாக்கி படத்தில் விஜய் அறிமுக காட்சியை 19-வது நிமிடத்தில் வைத்தேன். ரமணா படத்தையும் இப்படத்தை முன்மாதிரியாக வைத்து தான் எடுத்தேன். என் திருமணத்தை நடத்தி வைத்தது விஜயகாந்த் தான் என நினைக்கும் போது ஆச்சர்யமாக உள்ளது“ என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து விஜயகாந்தின் மூத்த மகன் விஜய பிரபாகரன் பேசுகையில், “தமிழ் சினிமாவில் எவர்கிரீன் படம் கேப்டன் பிரபாகரன். இன்றைக்கு மேடையில் சொன்ன அனைத்து விஷயங்களும் எனக்கு தெரியும், ஏனென்றால் ஒவ்வொரு படப்பிடிப்பு முடிந்து வீட்டுக்கு வந்ததும், அதில் நடந்த அனுபவங்களை எங்களிடம் அப்பா சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்.
கேப்டன் மறைந்த அன்று, கடைசி வரை அவர் காலடியில் இருந்து இறுதிச்சடங்கில் பங்கேற்ற ஒரு நல்ல மனிதர் மன்சூர் அலிகான். இந்த நிகழ்ச்சியில் என்னை முன்னிலைப்படுத்தியதை ஒரு கௌரவமாக பார்க்கிறேன். எனக்கு ஏன் விஜய பிரபாகரன் என்று அப்பாவிடம் கேட்ட போது, கேப்டன் பிரபாகரன் எனக்கு நூறாவது படம், அப்போது தான் நீ பிறந்தாய் அதே போல் விடுதலைப் புலிகள் தலைவர் பிரபாகரனுக்காக இந்த பெயரை வைத்ததாக கூறினார்.
இதையும் படிங்க: இசையமைப்பாளர் அனிருத்துடன் ’பேடல்’ ஆட்டம் ஆடும் தோனி... வைரலாகும் வீடியோ!
எனக்கு பதவிகள் தேவையில்லை, கடைசி வரை விஜயகாந்த் மகன் என்ற பெயரே போதும், தமிழ்நாடு நல்ல தலைவரை இழந்துவிட்டது. அப்பா இறந்து ஒரு வருடமாகிறது, ஆனால் இன்னும் அழுது கொண்டே இருக்கிறார் என விமர்சனம் செய்கிறார்கள்.
ஆனால் அப்பாவை நினைத்து தினம்தோறும் அழுகிறேன் இதில் அசிங்கமும் இல்லை, கோழைத்தனமும் இல்லை” எனக் கூறினார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.