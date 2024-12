ETV Bharat / entertainment

“Pushpa 3 Rampage” தயாராகும் மூன்றாம் பாகம்; அல்லு அர்ஜுனுடன் நடிக்கிறாரா விஜய் தேவர்கொண்டா?

By ETV Bharat Entertainment Team

இந்நிலையில் புஷ்பா 2 திரைப்பட பாடல்கள் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. இன்னும் இரண்டு நாட்களில் புஷ்பா 2 திரைப்படம் வெளியாகவுள்ள நிலையில், புஷ்பா 3 குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஆஸ்கர் விருது வென்ற சவுண்ட் இன்ஜினியர் ரெசூல் பூக்குட்டி புஷ்பா 3 குறித்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ’Pushpa 3 Rampage’ என்ற டைட்டில் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஒரு பக்கம் அல்லு அர்ஜூன் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய் தேவர்கொண்டா புஷ்பா 3 குறித்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியிட்ட பதிவு தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அந்த பதிவில், இயக்குநர் சுகுமாருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்த விஜய் தேவர்கொண்டா, “உங்களது இயக்கத்தில் பணிபுரிய காத்திருக்கிறேன். 2021 - the rise, 2022 - the rule, 2023 - the rampage” என கூறியுள்ளார்.

முன்னதாக நடிகர் விஜய் தேவர்கொண்டா புஷ்பா 2 வெளியீட்டை முன்னிட்டு அல்லு அர்ஜூனுக்கு புஷ்பா பெயர் போட்ட டீசர்ட்டை பரிசாக வழங்கினார். புஷ்பா 3 குறித்த அறிவிப்பு இரண்டாம் பாகம் வெளியான பிறகு படக்குழு அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.