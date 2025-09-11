ETV Bharat / entertainment

புது இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்பு! விஜய் ஆண்டனி 'ஓபன் டாக்'

விஜய் ஆண்டனியின் 25-வது படமாக வெளியாக உள்ள ’சக்தித் திருமகன்’ படத்தின் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் நடிகர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் கலந்து கொண்டார்.

விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர், விஜய் ஆண்டனி
விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர், விஜய் ஆண்டனி
சென்னை: தான் தயாரிக்கும் திரைப்படங்களில் புது இயக்குநர்களுக்கு அதிக அளவில் வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும் என்று நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி தெரிவித்துள்ளார்.

இசையமைப்பாளர் விஜய் ஆண்டனி தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் கதாநாயகனாக நடிப்பதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். தற்போது அவரது நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’சக்தித் திருமகன்’. இந்த படத்தை 'அருவி', ‘ப’, வாழ்’ ஆகிய படங்களின் இயக்குநர் அருண் பிரபு எழுதி இயக்கியுள்ளார். இத்திரைப்படத்தில் வாகை சந்திரசேகர், த்ருப்டி ரவீந்திரா, சுனில் க்ரிபலானி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். மிக முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் ’காதல் ஓவியம்’ திரைப்பட நடிகர் கண்ணன் நடித்துள்ளார்.

டிரெய்லர் செப்.8 ஆம் தேதி வெளியான நிலையில் இத் திரைப்படம் செப்.19ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. அதனை முன்னிட்டு நேற்று (செப்.10) சென்னையில் இத்திரைப்படத்தின் அறிமுக விழா (PRE RELEASE EVENT) நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் நடிகர் விஜய் ஆண்டனி, இயக்குநர்கள் அருண் பிரபு, சசி, சுசீந்திரன், சித்ரா லக்ஷ்மணன் தயாரிப்பாளர் தனஞ்ஜெயன், நடிகர் விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் மற்றும் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.

விஜய் ஆண்டனி

நிகழ்ச்சி மேடையில் பேசிய நடிகர் விஜய் ஆண்டனி, “சக்தி திருமகன்“ திரைப்படத்தின் முதல் பாதியை கேட்கும் போதே எனக்கு பிடித்து விட்டது. ஆனால் இரண்டாவது பாதி முழுவதும் அரசியலாக இருந்ததால் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. எனக்கு தெரிந்த அரசியல், ஏழைகளின் பிரச்சனைகளைக் கூறுவது தான். இந்த படமும் மக்களின் பிரச்சினைகள் சார்ந்த படமாக இருக்கும்” என்றார்.

தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பாளினி விஜய் ஆண்டனியிடம் உங்களுக்கு இயக்குநராக இருப்பது பிடித்திருக்கிறதா? அல்லது நடிகராக இருப்பது பிடித்திருக்கிறதா? என கேட்டதற்கு, “நடிகர் விஜய் ஆண்டனியை பிடிக்காது இயக்குநர் விஜய் ஆண்டனியை தான் பிடிக்கும். இந்த படத்தை தொடர்ந்து விஜய் ஆண்டனி ஃபிலிம் கார்ப்பரேஷன் கம்பெனியில் 90% புது இயக்குநர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்க முடிவு செய்துள்ளோம்” என்றார்.

ஷோபா சந்திரசேகர்

நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட நடிகர் விஜய்யின் தாயார் ஷோபா சந்திரசேகர் பேசுகையில், “எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் விஜய் ஆண்டனி. வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் இருந்தேன். இருந்தாலும், விஜய் ஆண்டனி அழைத்ததும் இங்கு வந்து விட்டேன். சுக்ரன் படத்தில் தான் என் கணவர் விஜய் ஆண்டனியை அறிமுகம் செய்து வைத்தார்.

அவர் திரைத்துறைக்குள் வரும் போது வேறு பெயருடன் இருந்தார். பிறகு என் கணவர் தான் அவருக்கு விஜய் ஆண்டனி என பெயர் வைத்தார். என் கணவர் ராசியானவர். அது உங்களுக்கே தெரியும். விஜய் ஆண்டனியும் ராசியானவர் தான். இசைப் பயணம் நன்றாக சென்று கொண்டிருந்தது, திடீர் என நடிகராக வேண்டும் என ஆசைப்பட்டார். அதுவும் நல்லபடியாக நடந்து விட்டது. தற்போது விஜய் ஆண்டனியின் 25-படம் வெளியாக உள்ளது. அவர்
இன்னும் பெரிய இடத்திற்கு வர வேண்டும் என வாழ்த்துகிறேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் சசி, “மூன்று நிமிட டிரைலரில் 1.30 நிமிடங்கள் கழித்தே கதாநாயகன் வருகிறார். இதுவே இயக்குநரின் துணிவை காட்டுகிறது. வித்தியாசமான இயக்குநர்களில் சிறந்தவர் அருண் பிரபு . அருவி மற்றும் வாழ் இரண்டு படமே பெஞ்ச் மார்க் திரைப்படங்கள். அடுத்ததாக விஜய் ஆண்டனியும் நானும் இணைய உள்ள படம் 'நூறுசாமி’. இது பிச்சைக்காரன் திரைப்படத்தை விடச் சிறப்பானதாக வரும்” என்றார்.

