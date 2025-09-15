வடசென்னை 2 அப்டேட் - தனுஷ் ரசிகர்கள் உற்சாகம்!
தனுஷ் நடிக்கும் வடசென்னை 2 விரைவில் தொடங்க உள்ளதாக தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2025 at 2:55 PM IST
சென்னை: வெற்றி மாறன் - தனுஷ் கூட்டணியில் வடசென்னை 2 விரைவில் தொடங்க உள்ளதாக வேல்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.
'டான் பிக்சர்ஸ்' தயாரிப்பில் ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் இன்பநிதி வெளியீட்டில், நடிகர் தனுஷ் இயக்கிய நடிக்கும் திரைப்படம் ‘இட்லி கடை’. இத் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னை நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில், நடிகர் தனுஷ், நித்யா மேனன், சத்யராஜ், இளவரசு, ராஜ்கிரண், அருண் விஜய், இசையமைப்பாளர்கள் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், சாய் அபயங்கர் தயாரிப்பாளர் ஐசிரி கணேஷ், இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து ஆகிய ஒட்டுமொத்த படக்குழுவினரும் கலந்து கொண்டனர்.
இதில், நடிகர் தனுஷ் பேசுகையில், “சுலபமாக ட்ரெண்டியான பாடல்களை செய்யலாம். ஆனால், பல தலைமுறைகளுக்கும் நினைவில் நிற்கும் இசைகளை உருவாக்க ஜி.வி.பிரகாஷிற்கு துணிவு தேவை. கோடி பாடல்கள் எளிதாக கிடைக்கும் அளவுக்கு இசை வளம் அதிகமாகியுள்ளது. பொதுவாக எந்த ஒரு படத்திலும் ஹீரோவின் பேரே படத்தின் தலைப்பாக இருக்கும். ஆனால், நான் இந்த படத்திற்கு 'இட்லி கடை' என்ற தலைப்பை தேர்ந்தெடுத்தது, என் குழந்தை பருவத்தின் ஒரு முக்கியமான நினைவால்” என்றார்.
வடசென்னை 2
தொடர்ந்து, விழாவில் தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் பேசும் போது, ”தனுஷின் சம்மதத்துடன் இதனை இங்கு அறிவிக்கிறேன். விரைவில் வடசென்னை படத்துடைய இரண்டாம் பாகத்தினை தனுஷ், வெற்றிமாறன் மற்றும் வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் இணைந்து உருவாக்க உள்ளோம்” என்றார். அவர் கொடுத்துள்ள இந்த அப்டேட் காரணமாக தனுஷ் ரசிகர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.
இதில், இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து பேசுகையில், “என்னுடைய அடுத்த திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவிற்கு இடம் பார்ப்பதற்காக இங்கு வந்தேன். நடிகர் தனுஷின் அடுத்த படத்தை நான் கூட இயக்கலாம். இதனை டான் பிக்சர்ஸ் ஆகாஷ் பாஸ்கரன் தயாரிக்கலாம்” என்று நகைச்சுவையாக பேசினார்.
தொடர்ந்து, இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் பேசுகையில், “துள்ளுவதோ இளமை படத்தின் இரண்டாவது பாகத்தை தனுஷ் இயக்கினால், நான் கதாநாயகனாக நடிப்பேன். பொல்லாதவன், அசுரன் போன்று பெரிய வெற்றி படமாக இட்லி கடை அமைய வேண்டும். இந்த படத்தில் சத்யராஜ் மிகவும் ஸ்டைலாக இருப்பார்” என்றார்.
தொடர்ந்து, அருண் விஜய் பேசுகையில், “உங்களுடைய சிந்தனை தான் உங்களை இந்த இடத்தில் அமர வைத்துள்ளது. இதற்கு தான் இத்தனை கூட்டம் உங்களுக்காக கூடியுள்ளது. நான் பல கதாநாயகர்களுடன் இணைந்து நடித்துள்ளேன். ஆனால், உடனடியாக ஒப்புக்கொண்ட இரண்டு படங்களில் ஒன்று என்னை அறிந்தால், மற்றொன்று இட்லி கடை. இதற்கு காரணம் தனுஷ் தான்” என்றார்.