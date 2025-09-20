ETV Bharat / entertainment

'வீரம்' குழந்தை நட்சத்திரம் யுவினா நடிக்கும் 'ரைட்' - அண்ணா பல்கலை. விவகாரத்தை மையமாக கொண்ட படம்

அஜித்துடன் ஜோடியாக நடிப்பீர்களா என 'வீரம்' படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த யுவினாவிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு அவர், அதனை மக்கள் ஏற்க மாட்டார்கள் என பதிலளித்தார்.

'ரைட்' திரைப்பட குழுவினர்
'ரைட்' திரைப்பட குழுவினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 8:35 PM IST

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழக பாலியல் விவகாரத்தை மையமாக கொண்டு உருவாகியுள்ள 'ரைட்' என்கிற திரைப்படத்தில், 'வீரம்' படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக வந்த யுவினா நடித்துள்ளார். இந்த திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

சமீபத்தில் சர்ச்சைக்குள்ளான அண்ணா பல்கலைக்கழக பாலியல் விவகாரத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் 'ரைட்'. வரும் 26ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ள இத்திரைப்படத்தின் அறிமுக விழா, சென்னை சாலிகிராமத்தில் நடைபெற்றது.

திரைப்படத்தில் நடித்த நட்டி, அக்ஷரா ரெட்டி, யுவினா (வீரம் திரைப்படத்தின் குழந்தை நட்சத்திரம்), இயக்குனர் சுப்ரமணியன் ரமேஷ் குமார், தயாரிப்பாளர் திருமகன் லக்ஷ்மணன் ஆகியோர் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் அக்சரா ரெட்டி பேசுகையில், "என் அம்மா இறந்த பிறகு எப்படி திரைத்துறையில் இருக்கப் போகிறேன் என யோசித்து இருக்கிறேன். ஏனெனில், திரைத்துறையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் நிலவி வருகிறது. இருந்தபோதிலும், இந்த திரைப்பட குழுவினர் என்னை அணுகிய போதே என்னிடம் அவர்கள் 'அண்ணா' என அழைக்குமாறு கூறினர். அதிலிருந்தே அவர்களின் நல்ல மனம் எனக்கு தெரிந்தது" என்றார்.

நடிகர் நட்டி மேடையில் பேசுகையில், "நடிகர் அருண்பாண்டியன் கதையை கேட்டு விட்டு என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து, இயக்குனர் கதையை சொன்ன மாதிரி எடுத்து விடுவாரா? எனக் கேட்டார். நான் நிச்சயம் அவர் எடுப்பார் என கூறினேன். 'வீரம்' திரைப்படத்தில் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருக்க கூடிய யுவினா, சிறப்பாக நடித்திருக்கிறார்" என்றார்.

முன்னதாக, 'வீரம்' திரைப்படத்தின் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்த யுவினாவிடம், "அஜித்குமாருடன் குழந்தை நட்சத்திரமாக நடித்திருக்கிறீர்கள். வருங்காலத்தில், அஜித்குமாருக்கு ஜோடியாக நடிப்பீர்களா?" என நிருபர்கள் கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "அஜித் குமாருடன் நான் இணைந்து நடித்ததால் மட்டுமே எனக்கு அடையாளம் கிடைத்திருக்கிறது. ரஜினியுடன் மீனா ஜோடியாக நடிப்பதை மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள். ஆனால், இன்றைய காலக்கட்டத்தில் அதை ஏற்க மாட்டார்கள். அஜித்தும் அதனை விரும்ப மாட்டார்" என்றார்.

வீரம்யுவினாAJITHRIGHTVEERAM YUVINA

