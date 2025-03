ETV Bharat / entertainment

இளையராஜாவை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்த விசிக தலைவர் திருமாவளவன்! - THIRUMAVALAVAN GREETING ILAIYARAJA

இந்த சிம்ஃபொனி லண்டனின் ராயல் பிலஹார்மோனிக் ஆர்கஸ்ட்ரா (Royal Philharmonic Orchestra) மூலம் இசைக்கப்பட்டு, ஏற்கனவே பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சிம்ஃபொனி மார்ச் 8ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்படவிருக்கிறது. மிகச் சிக்கலான இசை வடிவமாககக் கருதப்படும் சிம்ஃபொனி இசைக்கோர்வையை வெறும் 34 நாட்களில் எழுதி முடித்ததாக இளையராஜா ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தார்.

திரையிசை மட்டுமல்லாது பல்வேறு தளங்களில் இசைகோர்வைகளை இளையராஜா வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி 1986 ஆம் ஆண்டு How to Name It? எனும் இசைத் தொகுப்பை வெளியிட்டார் இளையராஜா. இதில் மொத்தம் பத்து ட்ராக்குகள் (tracks) இடம்பெற்றிருந்தன. அதற்கடுத்தபடியாக 1988 ஆம் ஆண்டு Nothing but Wind என்ற ஆல்பத்தை வெளியிட்டார் இளையராஜா.

அதன் பின் 2005 ஆம் ஆண்டு தமிழில் திருவாசகத்தை மேற்கத்திய இசைக் கருவிகளின் இசையோடு வெளியிட்டார் இளையராஜா. புடாபெஸ்ட் நகரில் புடாபெஸ்ட் சிம்ஃபொனி ஆர்க்கெஸ்ட்ராவின் மூலம் இசைக்கப்பட்டு பதிவுசெய்யப்பட்டது. இப்படியாக திரையிசையை தாண்டிய இசை செயல்பாடுகளை இளையராஜா முன்னெடுத்துக் கொண்டே தான் இருக்கிறார்.

இளையராஜா நடத்தும் தனது இசை கச்சேரிகளிலும் மேற்குறிப்பிட்ட இசைக்கோர்வைகளை இசைத்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆசியாவின் இருந்து மிகச்சிலரே சிம்ஃபொனி இசையை உருவாக்கியுள்ள நிலையில், இந்தியாவில் இருந்து சிம்ஃபொனியை உருவாக்கிய முதல் நபராக இளையராஜா இருப்பார் என தெரிகிறது.