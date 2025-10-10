விஜய் கடக்க வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கிறது! கரூர் சம்பவம் குறித்து வைரமுத்து பதில்!!
திரைப்படப் பாடல்களில் தற்காலத்தில் பிற மொழி வார்த்தைகளுக்கு மத்தியில் தமிழும் கொஞ்சம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது தான் உண்மை என வைரமுத்து வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 10, 2025 at 7:20 PM IST
சென்னை: விஜய் கடக்க வேண்டிய தூரம் நிறைய இருப்பதாக கவிஞர் வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார்.
கோடம்பாக்கத்தில் தனியார் நிறுவன திறப்பு விழா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாடலாசிரியர் வைரமுத்து, கரூர் சம்பவம் குறித்த கேள்விக்கு, ”விஜய் கடக்க வேண்டிய தூரம் நிறைய இருப்பதால் நானும் இந்த கேள்வியை கடந்து விட நினைக்கிறேன்” என பதிலளித்தார்.
திரைப்பட விமர்சனம் குறித்து கேட்ட போது, “ஒரு படத்திற்கு மக்கள் ஆதரவு என்பது நல்ல படம், சரியில்லாத படம் என்பதை பொறுத்து தான் இருக்குமே தவிர இந்த மொழி படம், அந்த மொழி படம் என்று இல்லை. எந்த படமாக இருந்தாலும் படம் நன்றாக இருந்தால் நன்றாக ஓடும். வந்தாரை எல்லாம் வாழ வைக்க வேண்டும் என்பது தமிழர்களின் விதி அல்ல, வந்தவர்களில் நல்லவர்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பது தான் தமிழர்களின் விதி” எனக் கூறினார்.
தற்போதைய திரைப்பட பாடலில் தமிழ் பயன்பாடு குறித்து கேட்ட போது, “திரைப்படப் பாடல்களில் தற்காலத்தில் பிற மொழி வார்த்தைகளுக்கு மத்தியில் தமிழும் கொஞ்சம் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது தான் உண்மை. இப்போது இசை என்பது ஓசை ஆகிவிட்டது, இது மிகப்பெரிய விபத்து, இந்த இரண்டும் மாறி வர வேண்டும். குஷி, மனிதன், ரிதம் போன்ற பழைய படங்கள் எல்லாம் மறு வெளியீடு செய்வதற்கு, படத்தின் கதை, வெற்றி, நடிகர்கள் மட்டுமே காரணம் இல்லை, பாடல்கள் முக்கிய காரணம்.
நல்ல பாடல்கள் வேண்டும் என்றால் பழைய படங்களை தேடுகின்றனர். நல்ல பாடல்கள் ஒரு படத்தை துருப்பிடிக்க விடாமல் பாசிப்படிய விடாமல் பார்த்துக் கொள்கின்றன. கதையில் சக்தி இல்லை என்றால் பாட்டு சூழல் இருக்காது, பாட்டு சூழல் இல்லை என்றால் பாடலாசிரியருக்கு வேலை இருக்காது. இதனால் தான் இசையமைப்பாளர் அல்லது ஒளிப்பதிவாளர் பாடல்களை எழுதிவிட்டு இடத்தை நிரப்பி விட்டு போக வேண்டிய சூழல் ஏற்படுகிறது. காதல் கதை, பெண்களைப் பற்றிய கதை போன்ற நல்ல கதைகள் இருந்தால் பாடல்கள் மீண்டும் திரை உலகில் அரசாளும்” என்றார்.
மேலும் பேசுகையில், “இசையமைப்பாளர் பாடல் எழுதுவதில் தவறில்லை. ஒருவனுக்குள் பல திறமைகள் இருக்கலாம் தவறில்லை, ஆனால் தானே எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் என்கிறவர்கள் மற்றவர்களுக்கும் வாய்ப்பு தர தியாகம் செய்யும் மனம் இருந்தால் நல்லது” என தெரிவித்தார்.