”கேங்கர்ஸ் பெயரை உருவாக்கியதே இவர் தான்”... 'கேங்கர்ஸ்’ பட நிகழ்வில் சுந்தர்.சி சொன்ன சுவாரஸ்ய தகவல்! - VADIVELU SAID ABOUT SUNDAR C

நடிகர் வடிவேலுவுடன் இயக்குநர் சுந்தர்.சி ( @AvniCinemax_ X Account )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 17, 2025 at 4:53 PM IST | Updated : April 17, 2025 at 5:14 PM IST 3 Min Read

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கியமான நகைச்சுவை கூட்டணியான சுந்தர்.சி மற்றும் வடிவேலு 15 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் இனைந்துள்ள திரைப்படம் ’கேங்கர்ஸ்’. வருகிற ஏப்ரல் 24ஆம் தேதி இத்திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இந்த படத்தில் வடிவேலு, சுந்தர்,சியுடன் கேத்ரின் தெரசா, முனீஸ்காந்த், பகவதி பெருமாள், மைம் கோபி, ஹரிஷ் பேரடி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்நிலையில், இப்படத்தின் முன் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் உள்ள கல்லூரியில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்வில் பேசிய இயக்குநர் சுந்தர்.சி, “என்னுடைய முதல் படத்திற்கு தான் கல்லூரிக்கு சென்றேன். அங்கே மாணவர்கள் எங்களை கிண்டல் செய்தனர். அதனால் அதற்கு பின் 30 ஆண்டுகளாக கல்லூரிக்கே செல்லவில்லை. இப்போது தான் வந்திருக்கிறேன். இந்த படத்திற்கு விதை போட்டது வடிவேலு தான். சின்ன உரையாடலாக தொடங்கியது தான் இப்போது படமாக உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறது. இந்த படம் உண்மையிலே தமிழில் இதுவரை யாரும் முயற்சி செய்யாத ஒரு ஜானர். மனி ஹெய்ஸ்ட் போன்ற ஒரு ஜானர். அதுவே நம்ம ஊர் கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு படம். வடிவேலுவுடன் இயக்குநர் சுந்தர்.சி (ETV Bharat Tamil Nadu) ஒரு பெரிய நகரத்தில் அறிவுப் பூர்வமாக இல்லாமல் சின்ன ஊரில் சராசரியான மனிதர்களை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம். ஆனால் டைட்டில் மட்டும் சிக்காமல் இருந்தது. ஒரு நாள் வடிவேலு டைட்டில் என்னவென்று கேட்டார். கேங்க்ஸ் ஆஃப் வாஸிபூர் மாதிரி ஸ்டைலிஷாக ஒரு டைட்டில் வேணும், ஆனா எதுவுமே செட் ஆகவில்லை என சொன்னேன். அதற்கு அவர் கேங்கர்ஸ் என எளிதாக சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார். அவர் வெள்ளந்தியாக சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது. பின்பு அதையே டைட்டிலாக வைத்து விட்டோம். நானும், வடிவேலும் கிட்டத்தட்ட 20 வருடங்களாக இணைந்து பணியாற்றி வருகிறோம். 2003ஆம் ஆண்டு வடிவேலுவுடன் எனது பயணத்தைத் தொடங்கினேன். ஒரு நடிகர் இப்படி நடிக்க முடியுமா? என்று இன்னும் அவரைப் பார்த்து வியந்துக் கொண்டிருக்கிறேன். படத்தில் ஒரு சாதாரணக் காட்சியாக இருந்தால் கூட அதற்கு அவர் கொடுக்கும் நடிப்பும் முகபாவனையும் அற்புதமாக இருக்கும். நடிப்பில் லெஜண்ட் என்று சொன்னால் அது வடிவேல் தான். ஒரு காட்சிக்கு நான் 10 சதவிகிதம் யோசித்தால் போதும் மீதியுள்ள 90 சதவிகிதத்தை அவரே நடிப்பில் கொடுத்து படத்தை சிறப்பாக்கி விடுவார். அதனால் எல்லா நடிகர்களுக்கும் இவர் ஒரு மாஸ்டர் க்ளாஸ் என்று சொல்லலாம்.

