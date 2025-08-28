ETV Bharat / entertainment

தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ பட இயக்குநருக்கு ஜோடியாக, மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகை இணையவுள்ளார்.

சென்னை: டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமான அபிஷன் ஜீவிந்த், தற்போது கதாநாயகநாக அறிமுகமாக உள்ளார். அந்த படத்திற்கான, பூஜை இன்று கோலாகமாக நடைபெற்றுள்ளது.

கோமாளி திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகி, தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகராக களமிறங்கியவர் பிரதீப் ரங்கநாதன். இவர் கோமாளி படத்தில் ஒரு காட்சியில் மட்டும் நடித்திருப்பார். அந்த பாணியில், 2025ம் ஆண்டில் வெளியாகி மாபெரும் வசூலை குவித்த டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தில் இயக்குநராக அறிமுகமாகி, அடுத்த படத்திலேயே கதாநாயகராக நடிக்கவுள்ளார் அபிஷன் ஜீவிந்த்.

அதாவது, Zion Films சார்பில், சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் எம்.ஆர்.பி என்டர்டெயின்மென்ட் (MRP Entertainment) இணைந்து வழங்கும், பசிலியான் நஸ்ரேத், மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் தயாரிப்பில் ‘டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி’ படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவிந்த் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகிறார். இவருக்கு ஜோடியாக மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நட்சத்திரம் அனஸ்வரா ராஜன் நடிக்க உள்ளார்.

இந்நிலையில், அபிஷன் ஜீவிந்த் மற்றும் அனஸ்வரா ராஜன் காம்போவில் உருவாகும் புதிய படத்தின் பூஜை இன்று (ஆக.28) நடைபெற்றது. இந்த பூஜையில், சசிகுமார், சிம்ரன், RJ பாலாஜி, நடிகர் மணிகண்டன், இயக்குநர் ரஞ்சித் ஜெயக்கொடி, லவ்வர் பட இயக்குநர் பிரபு ராம் வியாஸ், டிடி உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டு படக்குழுவினரை வாழ்த்தினர்.

முழுக்க முழுக்க நவீன கால இளைஞர்களை கவரும், புதுவித காதல் கதையாக உருவாகும் இத் திரைப்படத்தை, “லவ்வர், டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி” படங்களில், இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய மதன் கதை மற்றும் திரைக்கதையை எழுதி இயக்கவுள்ளார். 2025-ல் மெகா பிளாக்பஸ்டர் படத்தை ரசிகர்களுக்கு கொடுத்த அபிஷன் ஜீவிந்த், இப்படத்தின் மூலம் நாயகனாகக் களமிறங்குகிறார்.

தமிழ் சினிமாவில் மாறுபட்ட கதை களங்களில், தொடர் வெற்றிப் படங்களை வழங்கி வரும் எம்.ஆர்.பி என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் குட் நைட், லவ்வர் மற்றும் டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் ஹாட்ரிக் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இப்படத்தைத் தயாரிக்கிறது. Zion Films சார்பில், சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் இப்படத்தை இணைந்து வழங்குகிறார்.

இப்படத்திற்கு ஷான் ரோல்டன் இசையமைக்கிறார். ஷ்ரேயாஸ் கிருஷ்ணா ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். சுரேஷ் குமார் எடிட்டிங் பணிகளை செய்கிறார். ராஜ் கமல் கலை இயக்கம் செய்கிறார். உடை வடிவமைப்பாளராக ப்ரியா ரவி பணியாற்றுகிறார். படத்தின் மற்ற நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் பற்றிய விபரங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விரைவில் வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

