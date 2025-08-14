ETV Bharat / entertainment

அபூர்வ ராகங்கள் டூ கூலி : ரஜினியுடன் 50 ஆண்டுகள் பயணிக்கும் தூத்துக்குடி திரையரங்கம்! - COOLIE MOVIE THOOTHUKUDI

ரஜினியின் அபூர்வ ராகங்கள் முதல் கூலி வரை அவரது 50 ஆண்டுகள் திரைப் பயணத்துடன் பயணிக்கும் திரையரங்கம், இந்த வெற்றியை கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளது.

திரையரங்க நிர்வாகம் வெட்டிய கேக்
திரையரங்க நிர்வாகம் வெட்டிய கேக் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 14, 2025 at 3:57 PM IST

தூத்துக்குடி: 'அபூர்வ ராகங்கள்' முதல் 'கூலி' வரை ரஜினியுடன் 50 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பயணிக்கும் ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணா டாக்கீஸ் இந்த வெற்றியை கேட் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளது.

தூத்துக்குடியின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணா டாக்கீஸ். கடந்த 1928 ஆம் ஆண்டு நாடக அரங்கமாக நிறுவப்பட்டு பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்தது. தொடர்ந்து, எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் சிவாஜி கணேசன் போன்ற புகழ்பெற்ற நடிகர்கள் நடித்த படங்களை திரையிட்டு வந்தது.

உலகத்தரம் வாய்ந்த தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பக் கண்ணோட்டத்தில் மக்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் திரையரங்கம் மாற்றப்பட்டு கடந்த 94 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், ரஜினிகாந்தின் 50வது படமாக ‘கூலி’ இன்று உலக முழுவதும் வெளியாகியுள்ளது. இதனை அனைத்து பகுதிகளிலும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

ரஜினிகாந்த் மாஸ்க் அணிந்து வந்த ரசிகர்கள்
ரஜினிகாந்த் மாஸ்க் அணிந்து வந்த ரசிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், தூத்துக்குடியில் உள்ள ஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணா டாக்கீஸிலுல் ரசிகர்கள் கூட்டம் களைக்கட்டியது. இதில், ரஜினியின் 50 ஆண்டுகள் பயணத்தை கொண்டாடும் வகையில், தமிழில் அவர் நடித்த முதல் திரைப்படமான 'அபூர்வ ராகங்கள்' (1975) துவங்கி, தற்போது 'கூலி' (2025) படம் வரையில் உள்ள படங்களின் காட்சிகளை தொகுத்து வெளியிட்டு, திரையரங்க நிர்வாகம் ரசிகர்களுக்கு இன்று சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளது.

அபூர்வ ராகங்கள் முதல் கூலி வரையிலான திரைப்பட காட்சிகளை தொகுத்து திரையில் வெளியிட்டபோது ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் விசில் அடித்து கொண்டாடினர். அத்துடன் இந்த நிகழ்வை கேக் வெட்டி ரசிகரக்ளுடனும் திரையரங்க நிர்வாகம் கொண்டாடி உள்ளது.

இதுகுறித்து இந்ததியேட்டரின் மூன்றாம் தலைமுறை உரிமையாளர் ராமையா ஈடிவி பாரத்துக்கு அளித்த பேட்டியில், "1928 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த திரையரங்கத்தில் சிவாஜி கணேசன், எம்ஜிஆர் ஆகியோர் நாடகம் நடத்தியுள்ளனர். 1955 க்கு மேல் திரையரங்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது. முன்பு ரஜினி நடித்த 'மன்னன்' திரைப்படம் எங்கள் திரையரங்கில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தற்போது 'கூலி' திரைப்படம் வெளியாகி இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது" என்றார்.

இந்த திரையரங்கிற்கு இன்று வருகை புரிந்த ரசிகர்கள் சிலர் ரஜினியின் உருவம் பொறித்த மாஸ்க் அணிந்து வந்தது அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

