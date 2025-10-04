ETV Bharat / entertainment

திரைப்படத்திலாவது முதலமைச்சராக இருக்க நினைத்தேன் - ‘பேராண்டி’ இசை வெளியீட்டு விழாவில் மனம் திறந்த திருமாவளவன்!

உண்மையான அதிகாரம் பிரதமர் பதவியில் தான் இருக்கிறது எனவும், ஆனால் எல்லாரும் முதலமைச்சர் பதவிக்குத் தான் ஆசைப்படுகிறார்கள் எனவும் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

பேராண்டி இசை வெளியீட்டு விழாவில் திருமாவளவன்
பேராண்டி இசை வெளியீட்டு விழாவில் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 4, 2025

சென்னை: “திரைப்படத்திலாவது முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என நினைத்தேன், அதனால் தான் ‘மின்சாரம்’ திரைப்படத்தில் முதலமைச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தேன்” என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி மனம் திறந்துள்ளார்.

தங்கமணி இயக்கத்தில் மூத்த நடிகை லதா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் ‘பேராண்டி’ திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள பிரசாத் லேபில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

’பேராண்டி’ படம் குறித்து அவர் பேசுகையில், “இப்போது அரசியல், சாதி பெருமிதம், சாதி ஒழிப்பு அரசியல் என பல்வேறு கருத்துகளை மையமாகக் கொண்டு நிறையப் படங்கள் வெளிவருகின்றன. நான் எட்டாவது படித்த போது தான் எங்கள் கிராமத்தில் கரும்பு வெட்டும் தொழிலாளர்களுடன் சேர்ந்து முதன்முதலாக திரைப்படம் பார்த்தேன். நான் பார்த்த முதல் படமே ‘உலகம் சுற்றும் வாலிபன்’. அந்த படத்தில் நடித்த போது லதா அம்மா 10-வது படித்ததாக சொன்னார்கள்.

தற்போது லதா அம்மா நடித்திருக்கும் படத்திற்கு ‘பேராண்டி’ என பொருத்தமான பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்தில், பேரனுக்கு பாட்டி திருமணம் செய்து வைப்பது போன்று கதை இருப்பதாக தெரிகிறது. திருமணம் என்றாலே அங்கு சாதி குறிக்கிடுகிறது. ஒரே சாதியில் தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்ற போக்கு நமது சமூகத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது. அதனை மாற்றியமைக்கும் வகையில் இந்த படத்தை எடுத்திருப்பார்கள் என நம்புகிறேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து தான் திரைப்படத்தில் நடித்தது குறித்து பேசிய திருமாவளவன், “மின்சாரம் திரைப்படத்தில் நான் முதலமைச்சராக நடிக்க வேண்டுமென வற்புறுத்தியதாலேயே அந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்று நடித்தேன். திரைப்படத்திலாவது முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என நினைத்தேன்.

எதார்த்தத்தை கூற வேண்டுமானால், தமிழ்நாடு அரசியலே தொடர்ந்து திரை கவர்ச்சியின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கிறது. எம்ஜிஆர், சிவாஜி கணேசன், விஜயகாந்த், பாக்யராஜ், டி. ராஜேந்தர், சரத்குமார் போன்றோர் திரைத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்கு வந்தவர்கள். கலைஞர் உட்பட ஜெயலலிதா, ஸ்டாலின், இப்போது விஜய் என பெரும்பாலானோர் திரைத்துறையில் இருந்தவர்கள் தான். தமிழக அரசியலில் திரையுலகம் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது” என்றார்.

அதனைத் தொடர்ந்து அரசியல் குறித்து பேசிய அவர், “ராணுவத்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுபவர்கள் வாட்ச்மேன் ஆகவும், திரைத்துறையில் இருந்து ஓய்வு பெறுபவர்கள் முதல்வராகவும் ஆக வேண்டும் என்கிற ஆசையில் இருக்கிறார்கள் என சமீபத்தில் சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு கருத்தைப் பார்த்தேன். ஒரு நல்ல படத்தை கொடுத்து விட்டாலே அடுத்து முதலமைச்சர் நாற்காலி என்கிற எண்ணம் உருவாகி விடுகிறது.

உண்மையான அதிகாரம் பிரதமர் இருக்கையில் இருக்கிறது. ஆனால் திரைத்துறையில் இருப்பவர்கள் அந்த பதவிக்கு ஆசைப்படுவதில்லை. முதல்வர் பொறுப்பில் பெரிய கொள்கை முடிவுகளை எடுக்க முடியாது. உண்மையான அதிகாரம், அரசியல் ஆட்சி எல்லாமே பிரதமர் பதவியில் தான் இருக்கிறது.

ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு பிரதமராக வேண்டும் என்ற ஆசை வரவில்லை. தமிழ்நாட்டில் இருந்து பிரதமர் வந்தால் ஈழத் தமிழர் பிரச்னையை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம்” என்றார்.

