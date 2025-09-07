ரஜினியின் 'கபாலி' படப்பிடிப்புக்கு அழைத்து அவமதிப்பு - ராதாரவி வேதனை!
சின்னத்திரை நடிகர் சங்க தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு இன்று பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டது.
Published : September 7, 2025 at 8:20 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 10:43 PM IST
சென்னை: பா. ரஞ்சித் இயக்கிய 'கபாலி' படத்தில் ஒருநாள் மட்டுமே நடிக்க அழைத்து தன்னை அவமதித்ததாக நடிகர் ராதாரவி கூறினார்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 10 -ஆம் தேதி சின்னத்திரை நடிகர் சங்க தேர்தல் நடைபெற்றது. அந்த தேர்தலில் 4 அணிகள் போட்டியிட்ட நிலையில் சின்னத்திரை நடிகர் பரத் தலைமையிலான அணி வெற்றி பெற்றது. இந்நிலையில் புதிய நிர்வாகிகள் பதவி ஏற்பு விழா சென்னை மதுரவாயலில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகர் ராதாரவி, இயக்குநர் ஆர்.கே. செல்வமணி, நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். நிகழ்ச்சியில் அனைவருக்கும் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து அனைவரும் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.
தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் சின்னத்திரை நடிகர் சங்க தலைவர் பரத் பேசுகையில்,'' நான் இங்கு நின்று பேசுவதற்கு சின்னத்திரை உறுப்பினர்கள் நீங்கள் மட்டும் தான் காரணம். 23 நிர்வாகிகளும் ஒரே அணியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய சாதனை. நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவோம். இந்த மூன்று வருடங்கள் மட்டுமின்றி, அடுத்து வரப்போகும் ஆண்டுக்கும் பொறுப்பை ஆற்றுவோம்" என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் ராதாரவி, நாய் குறித்து பேசி சர்ச்சையான சின்னத்திரை நடிகை அம்முவுக்கு அறிவுரை வழங்கினார். அப்போது அவர், '' இது ஒரு வேலையா? நாய் வேண்டுமா, வேண்டாமா? என்றெல்லாம் பற்றி பேசி அம்மு அவருடைய பெயரை கெடுத்து கொண்டார். நாய் நன்றி உள்ள மிருகம். நாயை வைத்துக் கொண்டு நடைபயிற்சி போகிறவர்களுக்கு மரியாதை இருக்கும். நாய் மட்டும் இல்லை, பூனையின் எச்சில் பட்டாலும் ரேபிஸ் வரும். தற்போது எல்லாம் நலமா இருக்கிறீர்களா? என்று கேட்பதற்கு பதிலாக நாய் தொந்தரவு இருக்கிறதா? என கேட்கின்றனர்.'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய ராதாரவி, '' பா. ரஞ்சித் இயக்கிய கபாலி படத்தில் ஒருநாள் படப்பிடிப்புக்கு கலைபுலி தாணு என்னை அழைத்தார். நான் இதுவரை ரஜினி படங்களில் 10 நாட்களுக்கும் அதிகமாக தான் நடித்துள்ளேன். எதற்காக என்னை அவமதிக்கிறீர்கள்? என்று கேட்டதற்கு, 'பா. ரஞ்சித் படத்தில் ரஜினியுடன் நடிப்பதற்கு புது முகங்களாக இருக்க வேண்டும்' என்று தாணு கூறினார். அப்போது இருப்பதிலேயே பழைய முகம் ரஜினி உடைய முகம் தான் என்று கூறினேன்'' என்றார்.
அடுத்து பேசிய நடிகர் எஸ்.வி. சேகர், "இந்த நடிகர் சங்கம் நான் ஆரம்பித்த சங்கத்தில் இருந்து பிரிந்து வந்த சங்கம். தமிழ்நாடு சின்னத்திரை கூட்டமைப்பில் நாங்கள் இன்னும் இருக்கிறோம். தலைவருக்கு உண்டான அனைத்து பண்புகளும் பரத்திற்கு உண்டு என்பதை அவர் பேசிய 3 நிமிடங்களிலேயே தெரிந்துகொண்டேன். சின்னத்திரை வரலாற்றிலேயே அத்தனை பேரும் வெற்றி பெற்ற ஒரே அணி இதுதான். சின்னத்திரையில் நடிக்க வந்தால் தொடர்ந்து இரண்டு வருடங்களுக்கு வேலை உண்டு என்பதை ஏற்படுத்திக் கொடுத்திருக்கிறது சின்னத்திரை.
கடந்த 15 நாட்களாகவே அம்மு மிகப்பெரிய அளவிற்கு பேசக்கூடிய நபராக மாறி இருக்கிறார். இதுபோன்ற நாய்கள் தொடர்பான தனியார் விவாத நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும்போது வெறும் அரை மணி நேரம் மட்டும் கலந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதுவும் நேரலையில் பேசியிருக்க வேண்டும். அப்படி செய்யாததால் தான் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறீர்கள். நான் என்னுடைய வீட்டில் மூன்று நாய்கள் வளர்த்து வருகிறேன். அவைகளுக்கு உணவளிக்கும்போது தெரு நாய் வந்தால் அதற்கும் நிச்சயம் உணவளிப்பேன். அது என்னுடைய விருப்பம். இருப்பினும் நாய்கள் மனிதர்களை கடிப்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.'' என்றார்.