ஆதிக்க வர்க்கத்திற்கு எதிராக 'தண்டகாரண்யம்' குரல் எழுப்பும்! - இயக்குநர் அதியன் ஆதிரை!

நேபாளத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய கலவரத்திற்கு ராப் இசை பாடகர்களின் பங்களிப்பு அதிக அளவு உள்ளது என்று இயக்குநர் பா.ரஞ்சித் கூறியுள்ளார்.

தண்டகாரண்யம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா
தண்டகாரண்யம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: ஆதிக்க வர்க்கத்திற்கு எதிராக 'தண்டகாரண்யம்' திரைப்படம் குரல் எழுப்பும் என அப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் இயக்குநர் அதியன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இயக்குநர் பா.ரஞ்சித்தின் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மற்றும் லர்ன் அண்ட் டீச் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள 'தண்டகாரண்யம்' திரைப்படத்தை அதியன் ஆதிரை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்தில் அட்டக்கத்தி தினேஷ், கலையரசன், ரித்விகா மற்றும் பல முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில் இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா சென்னை வடபழனியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் இன்று நடைபெற்றது.

அப்போது படத்தின் தயாரிப்பாளரான இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் பேசுகையில், ''இந்தப் படத்தை என்னுடன் சேர்ந்து தயாரித்த தயாரிப்பாளர் சாய் வேட்டுவான் இங்கு இருக்கிறார். நாங்கள் இங்கு பணம் சம்பாதிக்கும் நோக்கத்துடன் வரவில்லை. சமூகத்தை சரி சரி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற முனைப்போடு வந்திருக்கிறோம்.

நான் இயக்குநராக வரும்போது வெறும் 3 ஆண்டுகள் மட்டுமே நீடிப்பேன், நான் பேசக்கூடிய கருத்துக்களை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என நினைத்தேன். இருப்பினும் மக்கள் எங்களை ஏற்றுக் கொண்டனர். நேபாளத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய கலவரத்திற்கு ராப் இசை பாடகர்களின் பங்களிப்பு அதிக அளவு உள்ளது. தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய சென்சார் போர்டில் வலதுசாரிகள் அதிக அளவில் இருக்கிறார்கள். தொடர்ச்சியாக நீலம் ப்ரொடக்ஷனில் 'வெக்கை, பைசன்' போன்ற படங்கள் வெளிவர இருக்கிறது'' என்றார்.

தண்டகாரண்யம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா
தண்டகாரண்யம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)

அட்டக்கத்தி தினேஷ் பேசுகையில், ''அதியன் ஆதிரை மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படக்கூடியவர். இருப்பினும் அவரது படம் வியாபார ரீதியாக வெற்றி பெற வேண்டும் என கவனம் செலுத்தக்கூடியவர். படத்தில் இசையமைப்பாளர் ஜெஸ்டின் வந்த பிறகு மிகவும் பலம் சேர்ந்துவிட்டது. ரப்பர் பந்து படத்திற்கு, மக்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கு நன்றி'' என கூறினார்.

படத்தின் இயக்குநர் அதியன் பேசுகையில், ''மகாபாரதம் பல ஆண்டுகளாக இருக்கிறது. அது தெரு கூத்து, நாடகம் என பல வடிவில் மக்களை அடைகிறது. இருப்பினும் அனைத்திலும் கிருஷ்ணர் ஏன் தாமதமாக வந்தார்? 'கிருஷ்ணர் சீக்கிரம் வா' என திரௌபதி குரல் எழுப்புவது போல தான் இருக்கும். ஆனால், மகாகவி பாரதியார் எழுதிய பாஞ்சாலி சபதத்தில், துச்சாதனன் திரௌபதி துகில் உறியும் பொழுது சுற்றி இருக்கக்கூடிய நபர்கள் என்ன செய்து கொண்டு இருந்தார்கள்? என கேள்வி எழுப்பி இருந்தது.

அதை கருப்பொருளாக வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய இந்த படம் அமைந்திருக்கிறது. படத்தில் முதலாவதாக இயக்குநர் அமீர் நடிக்க இருந்தார். இருப்பினும் திடீரென அவர் நடிக்க முடியாததால், அந்த கதாபாத்திரத்தில் தினேஷ் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார். ஆதிக்க வர்க்கத்திற்கு எதிராக என்னுடைய இந்தத் திரைப்படம் குரல் எழுப்பும் என நான் நம்புகிறேன். படத்தில் ஒரு பாடலை அறிவு பாடி இருக்கிறார். அது படத்தின் கதைக்களத்திற்கு மேலும் வலுச்சேர்த்து இருக்கிறது'' என்றார்.

