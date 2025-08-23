ஹைதராபாத்: கோடிக்கணக்கான மக்களை தினந்தோறும் மகிழ்வித்து வரும் ஈடிவி-யின் 30-வது ஆண்டு விழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த பிரம்மாண்ட விழாவில் கலந்து கொண்ட டோலிவுட் நட்சத்திரங்கள் ஈடிவிக்கும், அதன் நிறுவனரான மறைந்த ராமோஜி ராவுக்கும் புகழாரம் சூட்டினர்.
ஈடிவியின் 30ஆம் ஆண்டு விழா, ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நேற்று (ஆக.22) கொண்டாடப்பட்டது. இதில் தெலுங்கு திரையுலகைச் சேர்ந்த பல உச்ச நட்சத்திரங்கள், தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
குறிப்பாக, மெகா ஸ்டார் சிரஞ்சீவி, நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், நடிகர்கள் முரளி மோகன், பிரம்மானந்தம், அலி, இயக்குநர்கள் கோதண்டராமி ரெட்டி, பி. கோபால், போயபதி ஸ்ரீனு, தயாரிப்பாளர்கள் சுரேஷ் பாபு, ஷ்யாம் பிரசாத் ரெட்டி, கோபால் ரெட்டி, ஜெமினி கிரண் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று சிறப்பித்தனர்.
தொடர்ந்து, கடந்த 30 ஆண்டுகளாக ஈடிவிக்கு தங்கள் பங்களிப்பை வழங்கிய நடிகர், நடிகைகள் உள்ளிட்ட கலைஞர்களுக்கு திரையுலக நட்சத்திரங்கள் விருதுகளை வழங்கி சிறப்பித்தனர்.
பின்னர், பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும், ஆடல் - பாடல் நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. நிகழ்ச்சியில் ஈடிவி ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டு நெகிழ்ச்சிகரமாக உரையாற்றினர். "ஈடிவி என்பது உங்களின் தொலைக்காட்சியாக தொடங்கப்பட்டது. இன்று அது எங்களின் தொலைக்காட்சியாக வளர்ந்துள்ளது" என கண்ணீர் மல்க பேசினர்.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய இயக்குநர் கே.ராகவேந்திர ராவ், "ஈடிவி உடனான எனது பயணம் என்பது 30 ஆண்டு ஆன்மிக பயணத்தை போன்றது. எனது சீரியல்கள் மூலம் 300-ல் இருந்து 400 பேருக்கு என்னால் உணவு வழங்கப்படுகிறது என்றால், சிறிது ராமோஜி ராவை நினைத்து பாருங்கள். தனது ஈடிவி நெட்வொர்க் மூலமாக எத்தனை பேருக்கு அவர் வாழ்க்கையை வழங்கியிருப்பார் என்று. அது லட்சத்துக்கும் மேல் இருக்கும்" எனக் கூறினார்.
ஆஸ்கர் விருது பெற்ற இசையமைப்பாளர் எம்.எம்.கீரவாணி பேசுகையில், "இசையமைப்பாளராக என்னை மறுபிறவி எடுக்க வைத்தவர் ராமோஜி ராவ் தான். அவருக்கு எனது வாழ்நாள் முழுவதும் கடன்பட்டிருக்கிறேன்" என்றார்.
நடிகை குஷ்பு பேசும் போது, "ஈடிவியில் ஒளிபரப்பான ஜபர்தஸ்த்" நிகழ்ச்சியின் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு கூட என்னை அடையாளம் காட்டிய ராமோஜி ராவுக்கு நன்றி" என கூறினார். நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகை கீரத்தி சுரேஷ், "தெலுங்கு கலாச்சாரத்தின் வழிகாட்டியே ராமோஜி ராவ் தான். ஈடிவி நமது டிவி. அது மக்களின் டிவி. ராமோஜி ராவின் மாண்பை பிரதிபலிக்கும் டிவி" என புகழ்ந்தார்.
தயாரிப்பாளர் ஷ்யாம் ரெட்டி பேசுகையில், "உங்களுக்கு பிறகும் உங்களின் ஒழுக்கமும், விதிமுறைகளும் ஈடிவி குழுமத்தில் கடைப்பிடிக்கப்படுமா? என ராமோஜி ராவிடம் நான் ஒரு முறை கேட்டேன். அதற்கு அவர், சிறிதும் யோசிக்காமல், எனது குடும்பமும், 40,000 ஊழியர்களும் அதை முன்னெடுத்து செல்வார்கள் எனக் கூறினார்" என தனது நினைவுகளை ஆனந்த கண்ணீருடன் பகிர்ந்து கொண்டார்.
நிறைவாக பேசிய தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் சிரஞ்சீவி, "ஈடிவி தொடக்க விழாவுக்கு நான் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டேன். 20-வது ஆண்டு விழாவுக்கும் வந்தேன். 25-வது ஆண்டு விழாவானது, கரோனா கட்டுப்பாட்டால் நடக்கவில்லை. ஆனால், எனது இல்லம் தேடி கேக் வந்தது. அது தான் ராமோஜி ராவின் அன்பு. ராமோஜி ராவ் எப்போதும் எனக்கு உத்வேகம் அளிப்பவர். ஈநாடு முதல் மார்க்கதரிசி வரையும், ஈடிவி முதல் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டி வரையிலும் அவர் படைத்தது அனைத்தும் வரலாறு தான். அவரது பெயர் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்" என புகழாரம் சூட்டினார்.
ஈடிவி 1995-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. ஈடிவி தெலுங்கு, ஈடிவி பங்ளா, ஈடிவி மராத்தி, ஈடிவி கன்னடா, ஈடிவி குஜராத்தி, ஈடிவி ஒடியா, ஈடிவி மத்தியப் பிரதேசம், ஈடிவி ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பல சாட்டிலைட் தொலைக்காட்சிகளின் முன்னோடி சேனலாக ஈடிவி திகழ்கிறது.