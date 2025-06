ETV Bharat / entertainment

நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா மீது பாய்ந்த வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம்... காரணம் என்ன? - VIJAY DEVERAKONDA

இந்நிலையில் தெலுங்கானாவை சேர்ந்த பழங்குடியின மக்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு (State President of the Joint Action Committee of Tribal Communities) தலைவர் நேனாவத் அசோக் குமார் நாயக் (Nenavath Ashok Kumar Naik) ஹைதராபாத் அருகே உள்ள ராயதுர்கம் காவல் நிலையத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா மீது புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

அதில், “விஜய் தேவரகொண்டாவின் பேச்சு பழங்குடியின மக்களை இழிப்படுத்தும் வகையில் உள்ளது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புகாரின் அடிப்படையில் நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா மீது ட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் வன்கொடுமைச் சட்டத்தின் கீழ் காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் .

பழங்குடியின மக்கள் தொடர்பான விஜய் தேவரகொண்டாவின் பேச்சுக்கு ஏற்கனவே புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பது தெலுங்கு திரையுலகில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

