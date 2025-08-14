சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த 'கூலி' திரைப்படத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பார்த்து, படக் குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ், அமீர்கான், உபேந்திரா, சௌபின் ஷபீர், ஸ்ருதி ஹாசன் உள்ளிட்ட நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள படம் 'கூலி'. சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள இந்த திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் இன்று வெளியானது.
இந்நிலையில், 'கூலி' படத்தின் சிறப்புக் காட்சியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நேற்று பார்த்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் படம் பார்த்த போது கலாநிதி மாறன், இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ், இசையமைப்பாளர் அனிருத், ஒளிப்பதிவாளர் கிரீஷ் கங்காதரன் ஆகியோர் உடனிருந்ததாக தெரிகிறது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், படக்குழுவினரை வாழ்த்தியதாக தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் லோகேஷ் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளார்.
Honourable Chief Minister @CMOTamilNadu sir, thank you so much for your wishes and love for #Coolie sir 🤗❤️❤️ pic.twitter.com/4c1ubLizuz— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) August 13, 2025
'கூலி' திரைப்படத்தில் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த உச்ச நட்சத்திர நடிகர்கள் வரிசையாக இணைந்ததால் இந்தியா முழுவதும் இப்படம் கவனம் ஈர்த்துள்ளது. பெரும் பட்ஜெட்டில் தயாராகியுள்ள இப்படத்தின் பாடல்கள் சிக்கிடு வைப், மோனிகா, கூலி பவர்ஹவுஸ் வெளியாகி படத்திற்கு மேலும் ஹைப் ஏற்றியது.
இதுவரை லோகேஷ் இயக்கிய விக்ரம், லியோ ஆகிய படங்கள், அவரது எல்சியு உலகில் இடம் பெற்ற நிலையில், கூலி திரைப்படத்தை தனிக்கதையாக உருவாக்கியுள்ளார். இதனை நேற்று லோகேஷ் அறிக்கை வெளியிட்டு உறுதி செய்துள்ளார். இதனிடையே, 'கூலி' படத்திற்கு விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில், டிக்கெட் முன்பதிவிலும் சாதனை படைத்தது. ஏற்கனவே முன்பதிவில் உலக அளவில் ரூ.50 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன்மூலம் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளியான 'லியோ' படத்தின் முதல் நாள் வசூல் சாதனையை முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதையும் படிங்க: 50 years of rajinikanth: ரசிகர்களுக்கு ரஜினி சொன்ன 'குட்டி ஸ்டோரிஸ்'!
இதனிடையே, 'கூலி' படம் இன்று வெளியாகும் நிலையில், ரஜினிகாந்த் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கி 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார். இதனை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வரும் நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் நடிகர், நடிகைகள் ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்