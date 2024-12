ETV Bharat / entertainment

அடேங்கப்பா! இவ்வளவு வருஷமா!... விஜய் நடித்த 'உதயா' முதல் 'அவதார்' வரை; பல வருடங்கள் படப்பிடிப்பில் இருந்த படங்கள்!

அயலான்: ரவிக்குமார் இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன், ரகுல் ப்ரீத் சிங் நடித்த திரைப்படம் ‘அயலான்’. வேற்று கிரகவாசிகள் பூமிக்கு வருவதை கதைக்களமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அயலான் திரைப்படத்தில் கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். அயலான் திரைப்பட படப்பிடிப்பு கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த 2024 பொங்கல் பண்டிகைக்கு வெளியானது. இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. அயலான் திரைப்பட இயக்குநர் ரவிக்குமார் முன்னதாக 'இன்று நேற்று நாளை' திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

துருவ நட்சத்திரம்: கௌதம் மேனன் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்த திரைப்படம் ‘துருவ நட்சத்திரம்’. இப்படம் 2013ஆம் ஆண்டு சூர்யா நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 2015இல் நடிகர் விக்ரமுக்கு கை மாறியது. பின்னர் பணப் பிரச்சனை, சட்ட ரீதியான சிக்கல் மற்றும் கரோனா தொற்று உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளை கடந்து பிப்ரவரி மாதம் 2023இல் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது. இப்படத்தின் டீசர் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான நிலையில், இன்று வரை துருவ நட்சத்திரம் திரைப்படம் வெளியாகவில்லை.

ஆடுஜீவிதம் (The Goat life): இந்திய சினிமா வரலாற்றில் அதிக காலம் படப்பிடிப்பு பணிகள் நடைபெற்ற திரைப்படம் 'ஆடுஜீவிதம்'. கிட்டதட்ட 16 வருடம் புரொடக்‌ஷன் பணிகளில் இருந்துள்ளது. கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ஆடுஜீவிதம், பணப் பிரச்சனை காரணமாக கிடப்பில் போடப்பட்டது. பின்னர் புதிய தயாரிப்பாளரோடு கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டு 2018 வரை நடைபெற்றது.

இதனைத்தொடர்ந்து கரோனா தொற்று காரணமாக மீண்டும் தடைபட்டு, 2022ஆம் ஆண்டு வரை படப்பிடிப்பு பணிகள் நடைபெற்றது. ஆடுஜீவிதம் திரைப்படம் இந்த ஆண்டு கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி வெளியானது. இப்படத்தில் நடிகர் பிருத்விராஜ் நடிப்பு மற்றும் ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசை பெரும் பாராட்டை பெற்றது.

அவதார் (avatar: the way of water): பிரமாண்ட ஹாலிவுட் படமான அவதார் 2010ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டு, கிராஃபிக்ஸ் பணிகள் மட்டும் கிட்டதட்ட 7 வருடங்கள் நடைபெற்றது. பின்னர் படப்பிடிப்பு 2017இல் தொடங்கி 2020இல் முடிந்தது. முதல் பாகம் கடந்த டிசம்பர் 2022ஆம் ஆண்டு வெளியான நிலையில், வரும் 2025 டிசம்பரில் இரண்டாம் பாகம் ’avatar: fire and ash’ திரைப்படம் வெளியாகிறது. கிட்டதட்ட 16 ஆண்டுகள் புரொடக்‌ஷன் பணிகள் நடைபெற்றுள்ளது.