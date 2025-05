ETV Bharat / entertainment

நாளை மறுநாளே நடிகர் ராஜேஷின் இறுதிச்சடங்கு நடைபெறும்... மகளின் வருகைக்காக காத்திருக்கும் குடும்பத்தினர்! - ACTOR RAJESH

நடிகர் ராஜேஷ் ( OmSaravanaBhava YT Channel )

Published : May 30, 2025

சென்னை: தமிழ் திரையுலகின் குணச்சித்திர நடிகர்களில் மிக முக்கியமான ஆளுமையாக அறியப்படுபவர் நடிகர் ராஜேஷ். 1970கள் தொடங்கி இப்போது வரை நடித்து வரும் ராஜேஷ் உடல்நலக்குறைவால் நேற்று (மே 29) காலமானார். அவருக்கு வயது 75. அவருடைய மகள் கனடாவில் இருப்பதால் அவர் தமிழ்நாடு வந்த பிறகே ராஜேஷின் இறுதிச்சடங்கு நடைபெறும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவரை அவரது உடலை பதப்படுத்தி வைப்பதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏறக்குறைய 50 ஆண்டுகளாக நடித்து வரும் ராஜேஷ் இதுவரை 150க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று காலை அவருடைய வீட்டில் இருந்தபோது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டதால் உயிரிழந்துள்ளார். 1974ஆம் ஆண்டு பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் வெளியான ’அவள் ஒரு தொடர்கதை’ திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமானார். அதன்பின் 1979ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் பாக்யராஜ் திரைக்கதையில் பாலகுரு இயக்கத்தில் வெளியான ‘கன்னிப் பருவத்திலே’ படத்தின் காதாநாயகனாக அறிமுகமானார் ராஜேஷ். அதன் பின் சில படங்களில் நாயகனாக நடித்தவர், மீண்டும் குணச்சித்திர கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். தமிழ் சினிமாவில் குணச்சித்திர நடிப்புக்கென ஒரு முகம் நினைவுக்கு வருமானால் அது ராஜேஷின் முகமாகவே இருக்கும். பாக்யராஜின் ’அந்த ஏழு நாட்கள்’ திரைப்படத்தில் அவரது நடிப்பு இப்போது வரை நினைவுகூறத்தக்கது. அது மட்டுமில்லாமல் ’சத்யா’, ’மக்கள் என் பக்கம்’, ’இருவர்’, ’வானமே எல்லை’, ’ஆட்டோகிராஃப்’ என அவர் நடித்த முக்கியமான திரைப்படங்கள் ஏராளம். தமிழில் மட்டும் இதுவரை 150க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளிலும் நடித்த்துள்ளார். கடைசியாக 2024ஆம் ஆண்டு வெளியான ’மெரி கிறிஸ்துமஸ்’ (Merry Christmas) திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதியுடன் நடித்திருந்தார் ராஜேஷ். நடிகராக மட்டுமின்றி டப்பிங் கலைஞராகவும் பல்வேறு நடிகர்களுக்கு குரல் கொடுத்தவர் ராஜேஷ். சினிமா மட்டுமல்லாமல் தொலைக்காட்சி தொடர்களிலும் நடித்தார். சமீபகாலமாக யுடியூப் பக்கம் ஒன்றை நடத்தி வந்த ராஜேஷ் பல புத்தகங்களையும் எழுதியுள்ளார். மிகத் தீவிரமான புத்தக வாசிப்பாளரான ராஜேஷ் அறையில் கிட்டதட்ட ஆயிரக்கணக்கான புத்தகங்கள் உள்ளன என அவரை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றனர். தொடர்ந்து வாசிக்கும் பழக்கத்தால் பல்வேறு விசயங்களைப் பற்றிய தனது அறிவையும் மேம்படுத்திக் கொண்டார். கே.கே. நகரில் படப்பிடிப்பு நடத்துவதற்கென தனியாக பங்களா ஒன்றை கட்டிய முதல் தமிழ் நடிகரும் இவர் தான். இந்த வீட்டில் தமிழ், மலையாளம், இந்தி படங்களின் படப்பிடிப்புகள் நடந்துள்ளன.

