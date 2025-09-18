நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்!
குறைந்த ரத்த அழுத்தம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று ரோபோ சங்கர் இன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார்.
சென்னை: உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் (46) சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்.
சின்னத்திரையில் காமெடி நிகழ்ச்சிகளில் அறிமுகமாகிய ரோபோ சங்கர், தமிழ் சினிமாவில் விஜய், அஜித், தனுஷ் என முக்கிய நடிகர்களுடன் நடித்து பிரபலமானார். சமீபத்தில் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு மெலிந்து காணப்பட்ட ரோபோ சங்கர் நாளடைவில் மீண்டும் உடல்நலம் தேறி பல நேர்காணல்களில் தோன்றினார். இந்த நிலையில், சென்னையில் காட்ஸில்லா படப்பிடிப்பின்போது ரோபோ சங்கர் நீர்ச்சத்து குறைபாடு மற்றும் குறைந்த ரத்த அழுத்தம் காரணமாக மயங்கியுள்ளார்.
இதனால் அவர் சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுள்ளார். இதனை அடுத்து துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு நேற்றிலிருந்து அவருக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி ரோபோ சங்கர் இன்று இரவு உயிரிழந்துள்ளார்.
முன்னதாக, அவரது உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதாகவும், இன்றைய தினம் அவர் வீடு திரும்புவார் எனவும் குடும்பத்தாரிடம் மருத்துவமனை சார்பில் தகவல் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அவர் உயிரிழந்திருப்பது குடும்பத்தாருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் பேரதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
சின்னத்திரையில் தொடங்கி சினிமா
தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான 'கலக்கப்போவது யாரு' நிகழ்ச்சியின் மூலம் மிமிக்ரி கலைஞராக அறியப்பட்ட ரோபோ சங்கர் அதனைத் தொடர்ந்து படங்களிலும் நடிக்க தொடங்கினார்.
2007 ஆம் ஆண்டு வெளியான தீபாவளி திரைப்படத்தில் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான இவர் அதனைத் தொடர்ந்து மாரி, இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டாய் பாலகுமாரா, புலி, விசுவாசம், மிஸ்டர் லோக்கல், வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன் உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்து பிரபலமானார்.
தொடர்ந்து திரைப்படங்களில் கவனம் செலுத்தி வந்த ரோபோ சங்கர் ஓராண்டுக்கு முன்பு மெலிந்த தோற்றத்துடன் மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அதற்குரிய சிகிச்சை பெற்று மீண்டு வந்தார். பட வாய்ப்புகள் பெரிய அளவில் வரவில்லை என்றாலும் தனியார் தொலைக்காட்சிகளில் நடுவராக பணியாற்றி வந்தார். அதேவேளையில் திரைப்படங்களிலும் நடிக்க தொடங்கினார்.
இந்த நிலையில் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பில் குறைந்த ரத்த அழுத்தம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டு நாட்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இன்று சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார்.