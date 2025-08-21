ETV Bharat / entertainment

42 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டும் டி.ராஜேந்தரின் ‘உயிருள்ளவரை உஷா’! - UYIRULLAVARAI USHA MOVIE RE RELEASE

டி.ராஜேந்தர் இயக்கி நடித்த ‘உயிருள்ளவரை உஷா’ திரைப்படம் மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது.

உயிருள்ள வரை உஷா போஸ்டரை வெளியிட்ட டி.ராஜேந்தர்
உயிருள்ளவரை உஷா போஸ்டரை வெளியிட்ட டி.ராஜேந்தர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 2:22 PM IST

சென்னை: கடந்த 1983 ஆம் ஆண்டு டி.ராஜேந்தர் இயக்கி நடித்த ‘உயிருள்ளவரை உஷா’ திரைப்படமானது 42 வருடங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது.

இது தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள நடிகர் டி.ராஜேந்தர் இல்லத்தில் இன்று நடைபெற்றது.

அப்போது அவர், " 'உயிருள்ளவரை உஷா' திரைப்படத்தை தற்போதையை 4-கே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி (Ultra High Definition (UHD) வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளேன். தொடர்ந்து, எனது பழைய படங்களை ரீ-ரிலீஸ் செய்ய உள்ளேன். அதற்காக, டி.ஆர்.டாக்கீஸ் (TR Talkies) என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கியுள்ளேன்.

குடும்ப திரைப்படங்களுக்கு ரசிகர்கள் வரவேற்பு அதிகம் உள்ளது. இந்த படத்தின் 2-ஆம் பாகம் எடுக்க வேண்டும் என்பது எனது ஆசை. அடுத்த மூன்று ஆண்டிற்குள் தனது டி.ஆர்.கார்டனில் (TR Garden) பிரம்மாண்டமான செட் அமைத்து விடுவேன். தொடர்ந்து, புதிய காதல் திரைப்படம் ஒன்று எடுக்க தயாராகி வருகிறேன்.

பல புதுமுக நடிகர்களை அறிமுகப்படுத்திய நான், தற்போது உள்ள திரை உலகத்தினரை கண்டு வருத்தப்படுகிறேன். தமிழ் திரையுலகில் காமெடி நடிகர்களுக்கு பஞ்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. புதிய நகைச்சுவை நடிகர்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். நான் புதிய படம் எடுத்தால் கிரீன் மேட் (Green MateStudio), சாட்ஜிபிடி (ChatGPT), ஏ.ஐ.டெக்னாலஜி (AI Technology) பயன்படுத்தி எடுப்பேன்” என்று டி.ராஜேந்தர் கூறினார்.

சிம்புவிற்கு போட்டியா?

சிம்பு நடிக்கும் 'வடசென்னை' படத்திற்கு போட்டியாக உங்கள் படம் வெளியாகுமா? என செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “வடசென்னை படத்திற்கு நான் போட்டியா? எஸ்.டி.ஆர் எங்க? டி.ஆர் எங்க?” என பதில் அளித்தார்.

விஜய் மாநாடு

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் அமெரிக்காவிற்கு சென்று சிகிச்சை பெற்ற பிறகு நலமாக உள்ளேன். பலர் வீண் வதந்திகளை பரப்பி வருகின்றனர்” என்றார்.

தவெக தலைவர் விஜய் மாநாடு குறித்த கேள்விக்கு, “நான் அபிப்பிராயம் சொல்லி தான் அரசியல் மாற போகிறதா? அரசியல் குறித்த அபிப்பிராயமே இல்லை” என்று டி.ராஜேந்தர் பதில் அளித்தார்.

