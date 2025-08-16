எர்ணாகுளம்: மலையாள நடிகர்கள் சங்கத்தின் (AMMA) முதல் பெண் தலைவராக ஸ்வேதா மேனன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். மலையாள நடிகர்கள் சங்க தேர்தல் கொச்சியில் உள்ள லுலு மரியோட் ஓட்டலில் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலின் முடிவில் மூத்த நடிகரும், பாஜக உறுப்பினருமான தேவன் 132 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், ஸ்வேதா மேனன் 159 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
மேலும் மலையாள நடிகர்கள் சங்க பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட குக்கூ பரமேஸ்வரன் 172 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். இவருக்கு எதிராக போட்டியிட்ட ரவீந்திரன் 115 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். அதேபோல் துணைத் தலைவர் பதவிக்கு லட்சுமி ப்ரியா (139 வாக்குகள்) மற்றும் ஜெயன் சேர்தலா (267 வாக்குகள் ) ஆகியோர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் மலையாள நடிகர் சங்க இணைச் செயலாளர் பதவிக்கு அன்சிமா ஹாசன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
பொருளாளராக உன்னி சிவபால் 167 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். மேலும் புதியதாக குழுவில் சிஜோய் வர்கீஸ், ரோனி டேவிட், டினி டாம், சந்தோஷ் கீழாத்தூர், வினு மோகன் மற்றும் ஜோய் மேத்யூ ஆகியோர் நிர்வாகிகளாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிர்வாக குழுவில் பெண்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடங்களில் மீனா குருப், சரயூ மோகன், ஆஷா அரவிந்த் மற்றும் அஞ்சலி நாயர் என மொத்தம் 8 பெண்கள் சங்க தலைமை பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மலையாள நடிகர்கள் சங்க 31 ஆண்டுகால வரலாற்றில் முதல் முறையாக பெண் தலைவர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கடந்த காலங்களை விட இம்முறை வாக்குப்பதிவு குறைந்துள்ளது. மலையாள நடிகர் சங்க உறுப்பினர்கள் 506 இடம்பெற்றுள்ள நிலையில், 298 பேர் மட்டுமே வாக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். கடந்த முறை 357 பேர் வாக்களித்தனர்.
முன்னதாக பழம்பெரும் மலையாள நடிகர் ஜெகதீஷ், தலைவர் பதவிக்கு வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்த நிலையில், பின்னர் ஸ்வேதா மேனன் போட்டியிடுவதை அறிந்து தனது வேட்பு மனுவை வாபஸ் பெற்றார். குறிப்பாக தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட தேவனும் இம்முறை பெண்கள் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட வேண்டும் என கூறியிருந்தார். மலையாள நடிகர்கள் சங்க தேர்தலில் ஸ்வேதா மேனன் வெற்றி பெற்றதற்கு கேரள கலாச்சார மற்றும் இளைஞர்கள் துறை அமைச்சர் சஜி செரியன் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
