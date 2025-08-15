ETV Bharat / entertainment

50 ஆண்டுகால திரையுலக பயணம்... அறிக்கை வெளியிட்ட சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்! - 50 YEARS OF RAJINIKANTH

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் திரையரங்குகளில் நேற்று வெளியாகியுள்ளது.

ரஜினிகாந்த்
ரஜினிகாந்த் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 5:40 PM IST

1 Min Read

சென்னை: நாடு முழுவதும் 79வது சுதந்திர தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் 79வது சுதந்திர தினத்திற்கும், தான் 50 ஆண்டுகால திரைப்பயணம் நிறைவு பெற்றதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் திரையுலக நண்பர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், ”எனது 50 ஆண்டு கால திரையுலக பயணத்தை ஒட்டி என்னை மனமார வாழ்த்திய என் நண்பரும் தமிழ்நாடு முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், நண்பர் அண்ணாமலை, சசிகலா அம்மையார், தினகரன், பிரேமலதா அம்மையார் மற்றும் பல அரசியல் நண்பர்களுக்கும், கமல்ஹாசன், மம்முட்டி, மோகன்லால், வைரமுத்து, இளையராஜா உள்ளிட்ட அனைத்து திரையுலக நண்பர்களுக்கும், என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான ரசிகப் பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று கூறியுள்ளார்.

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அறிக்கை
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ், அமீர்கான், சௌபின் ஷஹிர், உபேந்திரா, ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் நடித்த ’கூலி’ திரைப்படம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 14) உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அனிருத் இசையமைத்துள்ள கூலி படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. முன்னதாக நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ’ஜெயிலர் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் சாதனை படைத்த நிலையில், கூலி திரைப்படமும் நல்ல வரவேற்புடன் வசூல் செய்து வருகிறது.

இதையும் படிங்க: அபூர்வ ராகங்கள் டூ கூலி : ரஜினியுடன் 50 ஆண்டுகள் பயணிக்கும் தூத்துக்குடி திரையரங்கம்!

மேலும் ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி படத்திற்கும், லோகேஷ் கனகராஜிற்கும் பல்வேறு சம்பவங்கள் தற்செயலாக நிகழ்ந்துள்ளது. அதாவது லோகேஷ் இயக்கிய ’கூலி’ திரைப்படம் நேற்று ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ள நிலையில், ரஜினிகாந்த் கே.பாலசந்தர் இயக்கத்தில் நடித்த முதல் படமான ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ திரைப்படம் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வெளியானது. அதேபோல் ரஜினிகாந்த், சத்யராஜ் ஆகியோர் ’மிஸ்டர் பாரத்’ படத்தில் கடைசியாக ஒன்றாக நடித்தனர். அதனைத்தொடர்ந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் படத்தில் ஒன்றாக நடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: நாடு முழுவதும் 79வது சுதந்திர தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் 79வது சுதந்திர தினத்திற்கும், தான் 50 ஆண்டுகால திரைப்பயணம் நிறைவு பெற்றதற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் திரையுலக நண்பர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், ”எனது 50 ஆண்டு கால திரையுலக பயணத்தை ஒட்டி என்னை மனமார வாழ்த்திய என் நண்பரும் தமிழ்நாடு முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், நண்பர் அண்ணாமலை, சசிகலா அம்மையார், தினகரன், பிரேமலதா அம்மையார் மற்றும் பல அரசியல் நண்பர்களுக்கும், கமல்ஹாசன், மம்முட்டி, மோகன்லால், வைரமுத்து, இளையராஜா உள்ளிட்ட அனைத்து திரையுலக நண்பர்களுக்கும், என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான ரசிகப் பெருமக்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று கூறியுள்ளார்.

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அறிக்கை
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அறிக்கை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ், அமீர்கான், சௌபின் ஷஹிர், உபேந்திரா, ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் நடித்த ’கூலி’ திரைப்படம் நேற்று (ஆகஸ்ட் 14) உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

அனிருத் இசையமைத்துள்ள கூலி படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. முன்னதாக நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ’ஜெயிலர் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் சாதனை படைத்த நிலையில், கூலி திரைப்படமும் நல்ல வரவேற்புடன் வசூல் செய்து வருகிறது.

இதையும் படிங்க: அபூர்வ ராகங்கள் டூ கூலி : ரஜினியுடன் 50 ஆண்டுகள் பயணிக்கும் தூத்துக்குடி திரையரங்கம்!

மேலும் ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி படத்திற்கும், லோகேஷ் கனகராஜிற்கும் பல்வேறு சம்பவங்கள் தற்செயலாக நிகழ்ந்துள்ளது. அதாவது லோகேஷ் இயக்கிய ’கூலி’ திரைப்படம் நேற்று ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி வெளியாகியுள்ள நிலையில், ரஜினிகாந்த் கே.பாலசந்தர் இயக்கத்தில் நடித்த முதல் படமான ‘அபூர்வ ராகங்கள்’ திரைப்படம் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி வெளியானது. அதேபோல் ரஜினிகாந்த், சத்யராஜ் ஆகியோர் ’மிஸ்டர் பாரத்’ படத்தில் கடைசியாக ஒன்றாக நடித்தனர். அதனைத்தொடர்ந்து 40 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் படத்தில் ஒன்றாக நடித்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ரஜினிகாந்த் 50 ஆண்டுகள்கூலி ரிலீஸ்லோகேஷ் கனகராஜ்RAJINIKANTH50 YEARS OF RAJINIKANTH

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.