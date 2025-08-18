சென்னை: லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ''கூலி'' திரைப்படம் 4 நாட்களில் ரூ.404 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து இருப்பதாக தயாரிப்பு நிறுவனமான ''சன் பிக்சர்ஸ்" அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து இருக்கிறது.
லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ், அமீர்கான், உபேந்திரா, சௌபின் ஷபீர், ஸ்ருதி ஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள படம் 'கூலி'. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைத்து உள்ளார்.
''பான் இந்தியா'' படமாக வெளியாகி இருக்கும் ''கூலி'' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் கடந்த 14 ஆம் தேதி வெளியானது. 'கூலி' திரைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருந்த நிலையில் அதை உண்மையாக்கும் விதமாக டிக்கெட் முன்பதிவில் மட்டும் ரூ.80 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்து 'கூலி' திரைப்படம் சாதனை படைத்தது.
மேலும் 'கூலி' படம் வெளியாவதற்கு முன்பாகவே சாட்டிலைட், ஓடிடி, டிக்கெட் முன்பதிவு ஆகியவை மூலம் ரூ.500 கோடி வரை வசூல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே 'கூலி' திரைப்படம் வெளியான முதல் நாளில் ₹151 கோடிகளை வசூல் செய்து தமிழ் திரையுலகில் ஒரு படம் முதல் நாளில் அதிக வசூல் குவித்த படம் என்ற வரலாறு படைத்தது. மேலும் சாக்னில்க் இணையதளத்தின் தகவலின்படி முதல் நாளில் இந்திய அளவில் ரூ.65 கோடி வசூல் செய்தது.
Karangal Osarattumey!🙌🏻💥 #Coolie Rule is unstoppable! 😎#Coolie becomes the Highest worldwide gross collection in the history of Tamil Cinema with 404+ crores in just 4 days! 🔥⚡#Coolie ruling in theatres worldwide🌟@rajinikanth @Dir_Lokesh @anirudhofficial #AamirKhan… pic.twitter.com/VMeITJCpnc— Sun Pictures (@sunpictures) August 18, 2025
அதே சமயம் ''கூலி'' திரைப்படம் எதிர்மறையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில் சாக்னில்க் இணைய தள தகவலின்படி இரண்டாம் நாள் (ஆகஸ்ட் 15) இப்படம் ரூ.53.5 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. படம் வெளியாகி நேற்றுடன் (ஆகஸ்ட் 17) நான்கு நாட்கள் ஆகின்றன. இந்த 4 நாட்களில் உலக அளவில் ''கூலி'' திரைப்படம் ₹404 கோடிகளுக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளதால் ரஜினி ரசிகர்கள் பெரும் கொண்டாட்டத்தில் உள்ளனர்.
இது குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனமான ''சன் பிக்சர்ஸ்" தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், ''கரங்கள் ஒசரட்டுமே. கூலி ஆட்சியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது. கூலி 4 நாட்களில் உலகளவில் ரூ.404 கோடிகளுக்கும் மேல் வசூலித்து தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே அதிக வசூல் செய்த படம் என்ற முதல் இடத்தை பிடித்துள்ளது. கூலி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் ஆட்சி செய்கிறது" என்று, ''சன் பிக்சர்ஸ்" நிறுவனம் கூறியுள்ளது.