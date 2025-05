ETV Bharat / entertainment

“சில இயக்குநர்கள் நடிகர்களின் நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள்”... மறைமுகமாக விமர்சித்த சிலம்பரசன்! - STR ABOUT MANIRATNAM SHOOTING

நடிகர் சிலம்பரசன் ( @RKFI X Account )

சென்னை: ஏறக்குறைய 36 ஆண்டுகள் கழித்து கமல்ஹாசனும் மணிரத்னமும் இணைந்துள்ள திரைப்படம் ’தக் லைஃப்’. வருகிற ஜூன் 5 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகவுள்ளது. ‘பொன்னியின் செல்வன்’ இரண்டு பாகங்களின் மாபெரும் வெற்றிக்குப் பிறகு இயக்குநர் மணிரத்னம் அடுத்ததாக கமல்ஹாசனுடன் இணைந்து ’தக் லைஃப்’ (Thug Life) உருவாக்கியுள்ளார். 1987 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'நாயகன்' திரைப்படத்திற்கு பிறகு 36 ஆண்டுகள் கழித்து கமல்ஹாசனும் மணிரத்னமும் இணைவதால் இப் படத்திற்கு மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் கமல்ஹாசனுடன் சிம்பு, த்ரிஷா, ஜோஜு ஜார்ஜ், ஐஸ்வர்யா லெட்சுமி, அசோக் செல்வன், அபிராமி, வடிவுக்கரசி, அலி ஃபைசல், சானியா மல்ஹோத்ரா எனப் பலரும் நடிக்கின்றனர். ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார். கமல்ஹாசன், உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் மணிரத்னம் ஆகிய மூவரும் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். விரைவில் இப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெறலாம் என கூறப்படுகிறது. முன்னதாக இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு தான் இப்படத்தின் முதல் பாடல் ’ஜிங்குச்சா’ கலைவாணர் அரங்கத்தில் வெளியிடப்பட்டது. ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் இப்படத்தின் ப்ரோமோஷன் வீடியோ ஒன்றில் பேசிய சிம்பு, படப்பிடிப்பிற்கு சரியாக வரவில்லை என தன் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டிற்கு பதில் கூறியுள்ளார். இயக்குநர் மணிரத்னத்தை உதாரணமாக வைத்து அவர் கூறியிருக்கும் பதில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அந்த நிகழ்வில் பேசிய சிம்பு, “மணிரத்னம் படப்பிடிப்பிற்கு மட்டும் சரியாக சென்று விடுகிறீர்களே? அது எப்படி? அவர் கடுமையாக நடந்து கொள்வரா? அல்லது அவர் மீதான பயமா? என என்னிடம் பலரும் கேட்பார்கள். உண்மையாக அவர் மீது பயம் எல்லாம் கிடையாது. எனக்கு அவரை மிகவும் பிடிக்கும். மணிரத்னத்தின் படப்பிடிப்பிற்கு நான் தாமதமாக சென்றதே கிடையாது. சொல்லப் போனால் அவருக்கு முன்னதாகவே படப்பிடிப்பிற்கு சென்றுள்ளேன். நடிகனாக ஒரு படத்தில் நடிப்பதற்கு காரணம் இயக்குநர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் மீதுள்ள நம்பிக்கை தான். இயக்குநர் என்பவர் கூறிய நேரத்தில் படத்தை எடுக்க வேண்டும். இயக்குநர் சரியான நேரத்திற்கு வர வேண்டும். அப்போது தான் நடிகர்களும் நேரத்திற்கு வருவார்கள்.

