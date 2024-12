ETV Bharat / entertainment

பிரமாண்ட வெற்றி பெற்ற ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தின் மேக்கிங் வீடியோ வெளியீடு! - RRR MAKING VIDEO

இந்நிலையில் ஆர்.ஆர்.ஆர் படத்தின் மேக்கிங் வீடியோ நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது. 'RRR behind and beyond' என்ற தலைப்பில் மேக்கிங் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. கடந்த வாரம் இந்தியாவில் முக்கிய நகரங்களில் குறிப்பிட்ட அளவிலான திரையரங்குகளில் இப்படத்தின் மேக்கின் வீடியோ பார்வையாளர்களுக்காக திரையிடப்பட்ட நிலையில், இன்று ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.

அந்த மேக்கிங் வீடியோவில் சண்டைக் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட போது எதிர்கொண்ட சவால்கள் குறித்து இயக்குநர் ராஜமௌலி விளக்குகிறார். ஆர்.ஆர்.ஆர் மேக்கிங் வீடியோ இணையத்தில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. இதனைத்தொடர்ந்து ராஜமௌலி மகேஷ் பாபு நடிக்கும் படத்தை இயக்குகிறார். இப்படத்தில் பல ஹாலிவுட் பிரபல நடிகர்கள் நடிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.