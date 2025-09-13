“கும்கி 2”; 'சிறுவனுக்கும், குட்டி யானைக்கும் இடையேயான பிணைப்பு'!
கும்கி 2 படம் முழுக்க பரபரப்பான சம்பவங்களும், இதமான உணர்வுகளும் இணைந்து நகரும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.
Published : September 13, 2025 at 7:23 PM IST
சென்னை: கும்கி முதல் பாகத்தை போல, அனைத்து தரப்பினரும் கொண்டாடும் வகையில் “கும்கி 2” திரைப்படம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
முதல் பாகத்தில் பார்வையாளர்களை உணர்ச்சியால் உருக்கி, விமர்சனரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் பெரிய வெற்றியை பெற்ற பிரபு சாலமனின் “கும்கி” திரைப்படம், இன்றும் ரசிகர்களின் மனதில் நிலைத்திருக்கிறது. முதல் பாகத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு, நடிகை லட்சுமி மேனன், தம்பி ராமையா உள்ளிட்டோர் கதையை உள்வாங்கி மிகவும் நேர்த்தியாக நடித்திருந்தனர். படத்தின் இசையையும் அந்தந்த காட்சிகளுக்கு ஏற்ப உணர்வுபூர்வமாக டி. இமான் பதிவு செய்திருந்தார். இதனால் அந்த படம் மிகப்பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
அந்த வெற்றியைக் தொடர்ந்து, மேலும் பரபரப்பான கதை களத்துடன் “கும்கி 2” உருவாகியுள்ளது. பிரபு சாலமன் இயக்கும் இப்படத்தின் மையக்கரு, ''ஒரு சிறுவனுக்கும், குட்டி யானைக்கும் இடையேயான பிணைப்பு'' தான் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
கும்கி 2-ல் கதாநாயகனாக நடிகர் மதி அறிமுகமாகிறார். இப்படத்திற்கான அவரது கடினமான உழைப்புக்கும், பொறுமைக்கும் பெரிய அளவில் அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்று படக்குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. மதியுடன், ஷ்ரிதா ராவ், ஆன்ட்ரூஸ், அர்ஜுன் தாஸ், ஆகாஷ், ஹரிஷ் பேரடி, ஸ்ரீநாத் மற்றும் பலர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.
இயற்கை, மனிதன், மற்றும் யானைகளின் உறவுகளை மையமாகக் கொண்டு கதையை உருவாக்கியுள்ளார் இயக்குனர் பிரபு சாலமன். படம் முழுக்க பரபரப்பான சம்பவங்களும், இதமான உணர்வுகளும் இணைந்து நகரும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.
இதையும் படிங்க: ’ஜெய்பீம்’ திரைப்படத்திற்கு பதிலடி இந்த படம் தான்! இயக்குநர் வ.கௌதமன் பரபரப்பு பேட்டி!
இதையும் படிங்க: ’காந்தாரா சாப்டர் 1’ தியேட்டரில் பார்க்க ஆவலுடன் உள்ளேன்! தேசிய விருது பெற்ற பாடகர் ட்வீட்!
முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்துள்ளார். நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசை அமைப்பாளராக பணியாற்றியுள்ளார். யானைகளை மையமாகக் கொண்ட காட்சிகள், பரந்த காடு மற்றும் இயற்கை அழகுகளை பதிவு செய்த காட்சியமைப்புகள், “கும்கி 2”-இன் சிறப்பாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
பென் ஸ்டூடியோஸ் மற்றும் பென் மருதர் சினி என்டர்டெய்ன்மென்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில், ஜெயந்திலால் காடா மற்றும் தவல் காடா இணைந்து வழங்கும் “கும்கி 2”, விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாக இருக்கிறது. கும்கி முதல் பாகத்தை போல, அனைத்து தரப்பினரும் கொண்டாடும் வகையில் “கும்கி 2” திரைப்படம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.