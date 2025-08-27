ETV Bharat / entertainment

29 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய வங்கி கடன் மோசடி: இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் சகோதரர் நிறுவனத்துக்கு அபராதம்! - MANI RATNAM BROTHER CASE

கடந்த 2003ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் சகோதரர் வெங்கடேஸ்வரன் தற்கொலை செய்து கொண்டதால், வங்கி கடன் மோசடி வழக்கில் இருந்து அவரை நீதிமன்றம் விடுவித்தது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2025 at 8:51 PM IST

1 Min Read

சென்னை: போலி ஆவணங்கள் மூலம் வங்கிக் கடன் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில், ஜி.வி. பிலிம்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சென்னையில் ஜி.வி. பிலிம்ஸ் என்ற பெயரில் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தவர் ஜி.வெங்கடேஸ்வரன். இவர் இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் சகோதரர் ஆவார். இந்த நிலையில், ஜி.வெங்கடேஸ்வரனின் ஜி.வி. பிலிம்ஸ் நிறுவனம், கடந்த 1988 முதல் 1992 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில் 10 கோடியே 54 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளது.

போலி ஆவணங்கள் மூலம் இந்நிறுவனம் கடன் பெற்றிருப்பதாக வந்த புகாரை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திய சி.பி.ஐ, தயாரிப்பாளர் வெங்கடேஸ்வரன், வங்கி அதிகாரிகள் என 9 பேர் மீது 1996ம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்நிலையில், கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு வெங்கடேஸ்வரன் தற்கொலை செய்து கொண்டார். வங்கி அதிகாரிகள் 3 பேர் மரணமடைந்தனர். இதனால், அவர்கள் 4 பேரும் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: தவெக தொண்டர் தாக்கப்பட்ட விவகாரம்: விஜய் மீதான வழக்கு மதுரை காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றம்!

இதையும் படிங்க: RTE மாணவர் சேர்க்கை: ''கவுரவம் பார்க்காமல் இணையதள பக்கத்தை திறக்க வேண்டும்'' - தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

மற்றவர்கள் மீதான வழக்கை விசாரித்த சென்னை சி.பி.ஐ. சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி வடிவேலு, வங்கி கிளை மேலாளர்கள் வெங்கட்ராமன், சுவாமிநாதன், தனிநபர் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோருக்கு தலா 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை, மொத்தம் ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.

மேலும், ஜி.வி.பிலிம்ஸ் நிறுவனத்துக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்ட நீதிபதி, அபராத தொகையை செலுத்த தவறினால், தற்போது அந்நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக உள்ள அப்துல் ஹமீது ஓராண்டு சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சென்னை: போலி ஆவணங்கள் மூலம் வங்கிக் கடன் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில், ஜி.வி. பிலிம்ஸ் நிறுவனத்துக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து சென்னை சிபிஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

சென்னையில் ஜி.வி. பிலிம்ஸ் என்ற பெயரில் திரைப்பட தயாரிப்பு நிறுவனத்தை நடத்தி வந்தவர் ஜி.வெங்கடேஸ்வரன். இவர் இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் சகோதரர் ஆவார். இந்த நிலையில், ஜி.வெங்கடேஸ்வரனின் ஜி.வி. பிலிம்ஸ் நிறுவனம், கடந்த 1988 முதல் 1992 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள சென்ட்ரல் பாங்க் ஆப் இந்தியா வங்கியில் 10 கோடியே 54 லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளது.

போலி ஆவணங்கள் மூலம் இந்நிறுவனம் கடன் பெற்றிருப்பதாக வந்த புகாரை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்திய சி.பி.ஐ, தயாரிப்பாளர் வெங்கடேஸ்வரன், வங்கி அதிகாரிகள் என 9 பேர் மீது 1996ம் ஆண்டு வழக்குப்பதிவு செய்தது. இந்நிலையில், கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு வெங்கடேஸ்வரன் தற்கொலை செய்து கொண்டார். வங்கி அதிகாரிகள் 3 பேர் மரணமடைந்தனர். இதனால், அவர்கள் 4 பேரும் வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: தவெக தொண்டர் தாக்கப்பட்ட விவகாரம்: விஜய் மீதான வழக்கு மதுரை காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றம்!

இதையும் படிங்க: RTE மாணவர் சேர்க்கை: ''கவுரவம் பார்க்காமல் இணையதள பக்கத்தை திறக்க வேண்டும்'' - தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

மற்றவர்கள் மீதான வழக்கை விசாரித்த சென்னை சி.பி.ஐ. சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி வடிவேலு, வங்கி கிளை மேலாளர்கள் வெங்கட்ராமன், சுவாமிநாதன், தனிநபர் ஸ்ரீனிவாசன் ஆகியோருக்கு தலா 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை, மொத்தம் ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.

மேலும், ஜி.வி.பிலிம்ஸ் நிறுவனத்துக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்ட நீதிபதி, அபராத தொகையை செலுத்த தவறினால், தற்போது அந்நிறுவனத்தின் பிரதிநிதியாக உள்ள அப்துல் ஹமீது ஓராண்டு சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

BANK FUND SWINDLING CASEDIRECTOR MANI RATNAMஜிவி பிலிம்ஸ்இயக்குநர் மணிரத்னம்MANI RATNAM BROTHER CASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.