திருநங்கை நடிகை முதல் இந்திய குறும்படம் வரை... ஆஸ்கர் 2025 விருது பரிந்துரை பட்டியல் ஸ்பெஷல்! - OSCAR NOMINATIONS 2025

சிறந்த நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ள நடிகைகள்

இந்த பிரிவில் Emilia perez என்ற படத்திற்காக பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ள karla sofia gascon ஆஸ்கர் விருதிற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ள முதல் திருநங்கை நடிகை என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - I'm Still Here

சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ள நடிகர்கள்:

சிறந்த நடிகருக்கான பரிந்துரை பட்டியலில் The Apprentice படத்திற்காக நடிகர் Sebastian Stan பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார். இப்படம் அமெரிக்கா அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்பின் ஆரம்பகால வாழ்க்கை குறித்தும், அவரது ரியல் எஸ்டேட் விவகாரங்களை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

Sebastian Stan - The Apprentice

சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படங்களுக்கான பிரிவில், the wild robot, memoir of a snail, inside out 2, ஆகிய படங்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் டிஸ்னி நிறுவனம் தயாரிப்பில் inside out 2, மற்றும் pixar ஆகிய படங்கள் மட்டுமே இம்முறை பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆஸ்கருக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய குறும்படம்

இந்தியா சார்பில் இம்முறை 'Anuja' என்ற குறும்படம் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த குறும்படத்தை ப்ரியங்கா சோப்ரா மற்றும் குனீத் மோங்கா (guneet monga) ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர். இதன் மூலம் தயாரிப்பாளர் குனீத் மோங்கா மூன்றாவது முறையாக ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார்.

முன்னதாக The Elephant Whisperers, மற்றும் Period: End of Sentence ஆகிய ஆவணப் படங்களுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளார். சிறந்த குறும்படம் பிரிவில் Alien, Im Not a robot, the last ranger, A man who wolud not remain silent ஆகிய படங்களும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்கர் விருது குழு சந்திக்கும் சவால்கள்

ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா நடைபெறும் அமெரிக்காவின் கலிஃபோர்னியா மாகாணத்தில் கடும் காட்டுத்தீ பரவி வருகிறது. இதனால் ஆஸ்கர் விருது பரிந்துரை பட்டியல் அறிவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்ட நிலையில், ஆஸ்கர் விருது வழங்கு விழா தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இம்முறை 97வது ஆஸ்கர் விருது வழங்கும் விழா வரும் மார்ச் 3ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.