லியோவை அடித்து தூக்கிய 'கூலி'... பாக்ஸ் ஆஃபிஸை சிதறவிட்ட ரஜினி! - COOLIE COLLECTIONS

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், நாகர்ஜுனா, சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த 'கூலி' திரைப்படம் நேற்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியானது.

கூலி பட போஸ்டர்
கூலி பட போஸ்டர் (FILM POSTERS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 12:57 PM IST

ஹைதராபாத்: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான 'கூலி' திரைப்படம், முதல் நாளிலேயே ரூ.170 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் - இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’கூலி’. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். மேலும், அமீர் கான், சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, உபேந்திரா, சௌபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். 'கூலி' திரைப்படத்தின் ப்ரமோஷன் தொடங்கியது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தொற்றிக் கொண்டது.

கூலி திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை என கருத்து நிலவிய போதும், டிக்கெட் முன்பதிவில் சாதனை படைத்தது. ரஜினிகாந்த் நடித்த ’கபாலி’ படத்திற்கு பிறகு, ’கூலி’ பட டிக்கெட்டுக்கு அதிக டிமாண்ட் இருந்தது எனக் கூறினால் மிகையாகாது. தமிழ்நாட்டில் டிக்கெட் கிடைக்காததால் ரஜினி ரசிகர்கள் பலர் அண்டை மாநிலங்களுக்கு படையெடுத்தனர். கூலி படம் வெளியாவதற்கு முன்பாகவே சாட்டிலைட், ஓடிடி, டிக்கெட் முன்பதிவு ஆகியவை மூலம் ரூ.500 கோடி வரை வசூல் செய்ததாக கூறப்பட்டது.

எங்கு திரும்பினாலும் கூலி படத்தை பற்றி பேச்சாக இருந்த நிலையில், ரசிகர்கள் மாபெரும் எதிர்பார்ப்பில் நேற்று (ஆக்ஸ்ட் 14) வெளியானது. கூலி திரைப்பட வெளியீட்டை திரையரங்குகளில் திருவிழா போல கொண்டாடினர். ஆனால் கூலி திரைப்படத்திற்கு கலவையான விமர்சனங்கள் வெளியானது. ஒரு சிலருக்கு முதல் பாதி பிடித்திருந்த நிலையில், இரண்டாம் பாதியில் சுவாரஸ்யமான காட்சியமைப்பு இல்லை என கருத்து தெரிவித்தனர். மேலும் லோகேஷ் கனகராஜ் படத்திற்கு உரித்தான கதாபாத்திர வடிவமைப்பு இல்லை எனவும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.

அதே நேரத்தில் ரஜினிகாந்த், சௌபின் ஷாஹிர் ஆகியோரது நடிப்பை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். இந்நிலையில், கூலி திரைப்படம் முதல் நாள் வசூலில் சாதனை படைத்துள்ளது. சினிமா வர்த்தக ஆய்வாளர் ரமேஷ் பாலா வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, கூலி திரைப்படம் உலக அளவில் ரூ.170 கோடி வசூல் செய்து இமாலய சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக, விஜய்யின் லியோ திரைப்படம் முதல் நாளில் ரூ.148 கோடி வசூலித்தது. தற்போது இந்த சாதனையை கூலி முறியடித்துள்ளது. அதேபோல், பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின் படி, இந்திய அளவில் முதல் நாள் கூலி திரைப்படம் ரூ.65 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் ரூ.28 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது.

இதனிடையே, ஹிர்த்திக் ரோஷன், ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் நேற்று வெளியான 'வார் 2' திரைப்படம் முதல் நாளில் இந்திய அளவில் ரூ.50 கோடி வசூல் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

