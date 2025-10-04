ETV Bharat / entertainment

விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா ரகசிய நிச்சயதார்த்தம்! திருமணம் எப்போது தெரியுமா?

விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா இருவருக்கும் ஹைதராபாதில் எளிமையான முறையில் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா
விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா (IANS)
ஹைதராபாத்: விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோருக்கு திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தெலுங்கு சினிமாவில் ’பெல்லி சூப்புலு’ திரைப்படம் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமான நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, 'அர்ஜூன் ரெட்டி' திரைப்படம் மூலம் பிரபலமானார். இதனைத் தொடர்ந்து 'கீதா கோவிந்தம்' படத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனாவுடன் ஜோடியாக நடித்தார்.

இத்திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி பெற்ற நிலையில், விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா ஜோடி பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. அந்த படத்தில் நடித்த போது அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட நட்பு வலுப்பெற்று இருவரும் காதலித்து வருவதாக கிசுகிசுக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து இருவரும் 2019 ஆம் ஆண்டில் வெளியான ’டியர் கொம்ராட்’ படத்தில் ஜோடியாக நடித்தனர். இதனைத்தொடர்ந்து விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா காதல் குறித்து ஊடகங்களில் பல்வேறு செய்திகள் வெளியாகின.

கடந்த வருடம் வெளியான ’புஷ்பா 2’ விளம்பர நிகழ்ச்சியின் போது ராஷ்மிகா மந்தனா, விஜய் தேவரகொண்டாவை காதலிப்பதை மறைமுகமாக உறுதிப்படுத்தினார். இந்நிலையில் இருவருக்கும் நேற்று ஹைதராபாத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா இல்லத்தில் எளிமையான முறையில் திருமண நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் வரும் பிப்ரவரி மாதம் இருவருக்கும் திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாகவும், இதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இருவரும் இந்த தகவல் குறித்து எதுவும் வாய் திறக்காத நிலையில், ராஷ்மிகா சமீபத்தில் தசரா பண்டிகைக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். அந்த பதிவில், ”தசர வாழ்த்துக்கள், தம்மா படத்தின் டிரெய்லர் மற்றும் பாடல்களுக்கு கிடைக்கும் அன்பால் மிகவும் நன்றியுணர்வாக உணர்கிறேன். உங்கள் வாழ்த்து, ஆர்வம், மற்றும் தொடர்ச்சியான ஆதரவு படத்தை மேலும் பெரிதாக்குகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ராஷ்மிகா மந்தனா தற்போது ஆதித்யா சர்பொட்தார் இயக்கத்தில் ”தம்மா” படத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தில் ஆயுஷ்மான் குரானா, நவாஸுதீன் சித்திக், பரேஷ் ரவால் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இப்படம் வரும் அக்டோபர் 21ஆம் தேதி வெளியாகிறது. மேலும் ’காக்டெயில் 2’ படத்தில் க்ரிதி சனோன், ஷாகித் கபூர் ஆகியோர் நடித்து வருகின்றனர். இதனிடையே விஜய் தெவரகொண்டா நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான கிங்டம் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது.

