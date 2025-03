ETV Bharat / entertainment

போலீஸாக மாறிய முன்னாள் இந்திய அணி கேப்டன் கங்குலி... வெப் சீரிஸ் ப்ரோமோ மூலம் நடிகராகிறார்! - SOURAV GANGULY TURNS ACTOR

எல்லா வகையான ஆடிஷன் முடிந்த பிறகு நடிப்பு நமக்கு சரிபட்டு வராது. வெப் சீரிஸிற்கு ப்ரோமோ செய்துகொள்ளலாம் என முடிகிறது. இத்தகைய கலகலப்பான ப்ரோமோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

பிஹாரின் பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் 2000களின் துவக்கத்தில் செயல்பட்டு வந்த குற்ற பின்னணி கொண்ட கும்பலை கைது செய்ய போலீஸ் மேற்கொண்ட நிஜ சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது ’காக்கி: த பிகார் சாப்டர்’ (Khakee: The Bengal Chapter) வெப் சீரிஸ். காவல்துறை அதிகாரியான அமித் லோதா எழுதிய Bihar Diaries: The True Story of How Bihar's Most Dangerous Criminal Was Caught என்ற புத்தகத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த வெப் சீரிஸ் உருவாக்கப்பட்டது.

தற்போது வெளியாகவிருக்கும் ’காக்கி: த பெங்கல் சாப்டர்’ (Khakee: The Bengal Chapter) வெப் சீரிஸ் முதல் சீசன் போலவே கொல்கத்தாவை மையமாக கொண்டு 2000களில் இயங்கிய குற்ற பின்னணி கும்பலின் கதையாக இருக்கும். முதல் சீசனில் இல்லாத புது கதாபாத்திரங்கள் இந்த வெப் சீரிஸை எடுத்துச் செல்கின்றன. கற்பனை செய்ய முடியாத அளவிற்கான குற்ற சம்பவங்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கின்றன. அதனை பிரதிபக்லிக்கும் விதமாக இருக்கும் என நீரஜ் பாண்டே தெரிவித்திருந்தார்.

இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் முக்கியமான கேப்டனான சவுரவ் கங்குலியின் வாழ்க்கை வரலாறு திரைப்படம் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் நடிகர் ராஜ்குமார் ராவ் கங்குலி கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். ஆனால் அந்த பயோபிக்கில் கங்குலி நடிக்கவில்லை என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரசிகர்களால் தாதா என்று அழைக்கப்படும் சவுரவ் கங்குலி, 113 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 7212 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதேபோல் 311 ஒருநாள் போட்டிகளில் 11363 ரன்கள் குவித்துள்ளார். 1996ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிராக தான் களமிறங்கிய முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் கடந்து கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இவர் கடைசியாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக கடந்த 2008இல் தனது கடைசி சர்வதேச போட்டியில் விளையாடினார்.