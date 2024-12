ETV Bharat / entertainment

பிக்பாஸ் வரலாற்றில் முதல் முறை... ”Will You Marry Me” - ப்ரபோஸ் செய்த சௌந்தர்யா! - BIGG BOSS 8 TAMIL

By ETV Bharat Entertainment Team

இந்நிலையில் இன்றைய பிக்பாஸ் ப்ரோமோ வெளியாகியுள்ளது. அதில் பிக்பாஸ் 7வது சீசனில் பங்கேற்ற விஷ்ணு, சௌந்தர்யாவை பார்க்க இன்று வீட்டிற்குள் சென்றுள்ளார். அப்போது சௌந்தர்யா விஷ்ணுவிடம் will You marry me என கேட்டு தனது காதலை வெளிப்படுத்தினார். அப்போது மற்ற போட்டியாளர்கள் பிக்பாஸ் வரலாற்றில் முதல் ப்ரபோஸல் என கூச்சலிட்டு மகிழ்ந்தனர்.

முன்னதாக இந்த சீசன் தொடக்கத்தில் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் சௌந்தர்யா செல்லும் போது விஷ்ணு அவருடன் இருந்து வழியனுப்பி வைத்தார். வெளியில் இருவரும் காதலிப்பதாக கிசுகிசுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது சௌந்தர்யா, வெளிப்படையாக ப்ரபோஸ் செய்து காதலை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இந்த ப்ரோமோ வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. முன்னதாக இந்த சீசன் பிக்பாஸ் போட்டியாளர் அருண், கடந்த சீசனில் வெறிபெற்ற அர்ச்சனாவின் மீதுள்ள காதல் குறித்து வெளிப்படையாக பேசினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.