சென்னை: வழுக்கை தலையுடன் உள்ளவர்கள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை ஆராய்ந்து ’சொட்ட சொட்ட நனையுது’ திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக படத்தின் இணை இயக்குநர் கே.பி.ஒய். ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் வர்ஷினி, நிஷாந்த், ஷாலினி, ரோபோ சங்கர், புகழ் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ‘சொட்ட சொட்ட நனையுது’. இந்த படத்தை நவித் எஸ் ஃபாரித் தயாரித்து இயக்கியுள்ளார். 'ஜிமிக்கி கம்மல்' பாடல் பாடிய பாடகர் ரஞ்சித் உண்ணி இசையமைத்துள்ளார். இத்திரைப்படம் வழுக்கை தலையால் ஒருவருக்கு ஏற்படும் பிரச்சனைகளை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படம் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி திரைக்கு வரவுள்ளது. இந்நிலையில், படக்குழுவினர் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடுக்கு சிறப்பு பேட்டியளித்துள்ளனர்.
இதில் பேசிய கதாநாயகன் நிஷாந்த், “வழுக்கை தலையுடன் உள்ளவர்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் பிரச்னைகளை ஆராய்ந்து இந்த படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. படத்தின் கதை குறித்து இயக்குநர் என்னிடம் கூறும்போது எனக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது. படத்தின் டிரெய்லரை பார்த்துவிட்டு பலர் 'தில்லு முல்லு' படம்போல இருக்குமோ? என கேட்டார்கள். அதனால், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் இந்த படம் வெளியாக உள்ளது. மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளை நாங்கள் ஏமாற்ற மாட்டோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய கதாநாயகி ஷாலினி, “இயக்குநர் என்னிடம் கதை சொன்னவுடன் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். படப்பிடிப்புக்கு வரும் முன்னே பல முறை வீட்டிலேயே ஒத்திகை பார்த்துவிட்டு தான் படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு நடிக்க வருவேன்” என்றார். இதையடுத்து பேசிய பிக் பாஸ் வர்ஷினி, “நான் இந்த திரைப்படப்படத்தில் மகிழ்ச்சியுடன் கலந்து கொண்டுள்ளேன். இரண்டு கதாபாத்திரத்தில் முடி உள்ள கதாநாயகரை காதலிக்கும் பெண்ணாக நடித்துள்ளேன். எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயக்குநருக்கு நன்றி. என்னால் முடிந்தவரை சிறப்பாக நடித்துள்ளேன்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் தொடங்கிய நடிகர் ரவி மோகன்! தோழி கெனிஷா உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் வாழ்த்து!
மேலும் பேசிய திரைப்படத்தின் இணை இயக்குநர் கே.பி.ஒய் ராஜா, “படம் சிறப்பாக தயாராகியுள்ளது. இந்த படத்தை பார்த்துவிட்டு சூப்பர் ரஜினிகாந்த என்னை கிண்டல் செய்துள்ளீர்களா? என நிச்சயம் கேட்பார். ஆனால், எங்களை பாராட்டத்தான் செய்வார். எல்லாம் திரைப்படம் தானே வாழ்த்துகள் என கூறுவர்” என ரஜினிகாந்த்தை போல் மிமிக்ரி செய்து காட்டினார்.
இதையடுத்து பேசிய படத்தின் இசையமைப்பாளர் ரஞ்சித், “படத்தின் இசை அருமையாக அமைந்துள்ளது. அனைத்துக்கும் காரணம் இயக்குநர் என் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கைதான். எப்போது சிரித்த முகத்துடன், நாம் என்ன சொன்னாலும் கவனிக்கும் பக்குவம் அவரிடம் உள்ளது. ’கோளுகப்பா’ (Golugappa) என்ற பாடல் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு பெற்றுள்ளது” என்றார்.