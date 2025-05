ETV Bharat / entertainment

”இன்னும் வில்லன் வாய்ப்பு வரவில்லை, கதையின் நாயகனாகவே இருந்துவிட்டு போகிறேன்”... நடிகர் சூரி! - ACTOR SOORI THEATRE VISIT

நடிகர் சூரி ( @sooriofficial X Account )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 19, 2025 at 5:01 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 5:42 PM IST 3 Min Read

திருநெல்வேலி: நடிகர் சூரி கதையின் நாயகனாக நடித்துள்ள ‘மாமன்’ திரைப்படம் கடந்த மே 16ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. முழுக்க முழுக்க குடும்ப உறவுகளை பின்னணியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இத்திரைப்படத்திற்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர். இத்திரைப்படத்தில் சூரியுடன் ராஜ்கிரண், ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, சுவாசிகா, பால சரவணன், ஜெயப்பிரகாஷ், விஜி சந்திரசேகர், கீதா கைலாசம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். விலங்கு வெப் சீரிஸ் மூலம் கவனம் பெற்ற பிரசாந்த் பாண்டிராஜ் இயக்கியுள்ளார். தினேஷ் புருஷோத்தமன் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இப்படத்திற்கு, 'ஹிருதயம்', 'குஷி', 'ஹாய் நானா' ஆகிய படங்களுக்கு இசையமைத்த மலையாள இசையமைப்பாளர் ஹெஷேம் அப்துல் வஹாப் இசையமைத்துள்ளார். இப்படத்தை 'கருடன்' படத் தயாரிப்பு நிறுவனமான லார்க் ஸ்டுடியோஸ் சார்பில் கே. குமார் தயாரித்துள்ளார். திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ’மாமன்’ திரைப்படத்தின் வரவேற்பிற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக நடிகர் சூரி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளுக்குச் சென்று ரசிகர்களைச் சந்தித்து மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அதன் ஒரு பகுதியாக நடிகர் சூரி பாளையங்கோட்டையில் அமைந்துள்ள பாம்பே திரையரங்கிற்கு இன்று (மே 19) வருகை தந்தார். அவரை திரையரங்க நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர். தொடர்ந்து மாமன் படத்தின் வெற்றியை கொண்டாடும் விதமாக ரசிகர்கள் முன்னிலையில் நடிகர் சூரி கேக் வெட்டினார். பின்னர் படத்தின் இடைவேளையில் திரையரங்கிற்கு வந்த பொதுமக்களைச் சந்தித்த சூரி, ‘மாமன்’ படம் பார்க்க வந்திருந்த ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு கல்வி உபகரணங்களை வழங்கினார். படத்தின் வெற்றியை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ரசிகர்களுக்கு மிக்க நன்றி என திரையரங்கிற்குள் பொதுமக்கள் மத்தியின் நடிகர் சூரி பேசினார். முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சூரி, ”ஒரு டிக்கெட் இல்லாமல் பத்து, பதினைந்து டிக்கெட் என மொத்தமாக எடுப்பதாக திரையரங்க உரிமையாளர்கள் கூறுவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ‘மாமன்’ படத்தை குடும்பத்தோடு மக்கள் பார்க்க வருவதை பார்த்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமாக மாற்றிய மக்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குடும்பம் சார்ந்த திரைப்படங்களை எப்போது எடுத்தாலும் அதற்கான மரியாதையை மக்கள் கொடுப்பார்கள் என்பது நிருபணம் ஆகிவிட்டது. நல்ல திரைப்படத்தை தமிழ் சினிமாவிற்கு கொடுத்துள்ளதாக கருதுகிறேன்” என தெரிவித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கூறினார் நடிகர் சூரி. புதுமுக இயக்குநருடன் இணைவது குறித்த கேள்விக்கு, “அவர்கள் கூறும் கதை எனக்கு சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக அறிமுகமுக இயக்குனர்களுடன் நடிப்பேன். பெரிய இயக்குனர் புதிய இயக்குனர் என்று வித்தியாசம் கிடையாது. அறிமுக இயக்குனரை யாரும் புறக்கணிப்பது கிடையாது” என்று பதி கூறினார்.

