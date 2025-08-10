Essay Contest 2025

அவர் என்ன பேசினால் எனக்கென்ன? - வைரமுத்து குறித்த கேள்விக்கு டென்ஷனான சின்மயி! - SINGER CHINMAYI

நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்கிறது, வைரமுத்து பற்றி என்னிடம் கேள்வி கேட்பதால் உங்களுக்கு என்ன பலன்? என்று செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பாடகி சின்மயி கோபமாக பதிலளித்தார்.

பாடகி சின்மயி
பாடகி சின்மயி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 10, 2025 at 4:50 PM IST

சென்னை: தேசிய விருது அறிவிப்பில் அதிருப்தி இருக்கிறது என கவிஞர் வைரமுத்து அண்மையில் தெரிவித்திருந்த கருத்து குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பாடகி சின்மயி கோபமுடன் பதிலளித்தார்.

திருவான்மியூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டிருந்த மார்பக புற்றுநோய் மையத்தின் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் மார்பக புற்றுநோய் துறை பேராசிரியர் ராஜசுந்தரம், பின்னணிப் பாடகி சின்மயி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாடகி சின்மயி, ”சமீபத்தில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் அவர்களின் பல்வேறு விதமான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சென்னையில் போராட்டம் நடத்தினர். அந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் விதத்தில், நான் 500 லிட்டர் தண்ணீர் பாட்டில்களை அவர்களுக்கு கொண்டு சென்றேன். ஏனெனில் அதில் பல்வேறு விதமான பெண்கள் வெகுநேரம் வெயிலில் போராடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய பிரச்சனை என்ன என்பதை அரசு கேட்டு அதற்குரிய வழியில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே என்னுடைய விருப்பமாக உள்ளது" என்றார்.

அதனைத்தொடர்ந்து, பாடலாசிரியர் வைரமுத்து சமீபத்தில், "தேசிய விருது அறிவிப்பில் அரசியல் இருக்கிறதோ இல்லையோ, ஆனால் அதிருப்தி இருக்கிறது" என்று கருத்து தெரிவித்திருந்தது குறித்து பெண் செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார். உடனே கோபத்தில் முகம் சிவந்த சின்மயி, "அவர் என்ன கூறினால் எனக்கென்ன? அவர் பேசியதை பற்றி என்னிடம் ஏன் கேட்கிறீர்கள்? நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனை இருக்கிறது.

தூய்மைப் பணியாளர்கள் பிரச்சனை இருக்கிறது, என்னை டப்பிங் யூனியன் இருந்து நீக்கி கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடங்களுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது. தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டது குறித்து நடிகை ஊர்வசி தேர்வுக்குழுவிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். இதனை பற்றி எல்லாம் கேள்வி கேட்காமல், வைரமுத்து பற்றி என்னிடம் கேள்வி கேட்பதால் உங்களுக்கு என்ன பலன்? ஒரு பெண் செய்தியாளராக இருந்து கொண்டு நீங்கள் இவ்வாறு என்னிடம் கேட்கலாமா?

நான் ஏதாவது கோவப்பட்டு பேசினால் வைரமுத்து பற்றி சீறினார் சின்மயி என எதுகை மோனையில் தலைப்பு வைக்க உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும் என்பதால் இப்படி கேள்வி கேட்கிறீர்களா? என்று ஆவேசமாக பதிலளித்தார். கூறினார்.

இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர் கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், "தயவு செய்து கேள்வி எதுவும் வேண்டாம்" எனக் கூறிவிட்டு பாடகி சின்மயி வேகமாக செய்தியாளர் சந்திப்பில் இருந்து புறப்பட்டார்.

