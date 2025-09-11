வெள்ளித்திரை அனுபவம் சிறப்பானது... நடிகர் குமரன் நெகிழ்ச்சி!
லோ பட்ஜெட்டிலும் நல்ல கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து படமாக்க வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய எண்ணம் என ‘குமார சம்பவம்' படத்தின் இயக்குநரும், நடிகருமான பாலாஜி வேணுகோபால் கூறியுள்ளார்.
Published : September 11, 2025 at 9:56 AM IST
சென்னை: சின்னத்திரையைத் தொடர்ந்து வெள்ளித்திரையில் நடித்த அனுபவம் மிகப் பெரியது என பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடர் மூலம் பிரபலமான நடிகர் குமரன் தெரிவித்துள்ளார்.
வீனஸ் இன்ஃபோடெய்ன்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் கணேஷ் தயாரிப்பில், பாலாஜி வேணுகோபால் இயக்கத்தில் சின்னதிரை நடிகர் குமரன் நடிகராக அறிமுகமாகும் திரைப்படம் ''குமார சம்பவம்''. இத்திரைப்படத்தில் பாயல் ராதா கிருஷ்ணா, ஜி.எம். குமார், குமரவேல், பால சரவணன், வினோத் சாகர், லிவிங்ஸ்டன், சிவா அரவிந்த், வினோத் முன்னா, தாரிணி, கவிதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
வருகிற செப்.12ஆம் தேதி (நாளை) வெளியாக உள்ள இத்திரைப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு நேற்று (செப்.10) சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்வில் படத்தின் இயக்குநர் பாலாஜி வேணுகோபால், கதாநாயகன் குமரன், கதாநாயகி பாயல் ராதாகிருஷ்ணா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது பேசிய நடிகர் குமரன், “சின்னத்திரையைத் தொடர்ந்து தற்போது வெள்ளித்திரையில் நடித்த அனுபவம் மிகப் பெரியது. இந்த படத்தில் நடித்ததில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. எனக்கு ஆதரவு தரும் அனைவருக்கும் நன்றி. அவர்களுக்காகவே நான் பல மடங்கு உழைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருகிறது. இந்த படத்தின் இயக்குநருக்கும், தயாரிப்பாளருக்கும் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் பாலாஜி வேணுகோபால், “உண்மை வாழ்க்கையில் இருக்கக் கூடிய சம்பவங்களின் பிரதிபலிப்பாகவே என்னுடைய திரைப்படங்கள் இருக்கும். அந்த வகையில் இந்த படமானது, 2018 ஆம் ஆண்டு கேரளாவில் நான் காரில் செல்லும் பொழுது கார் ஓட்டுநர் ஒரு வீட்டை விற்க முடியாததற்கு ஒரு காரணம் ஒன்றை தெரிவித்தார். அது நகைச்சுவையாக இருந்தது அதனை கதை கருவாகக் கொண்டு இந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிறேன். மற்ற மொழி படங்களைப் பார்த்து அதிலிருந்து படம் எடுப்பதற்கு எனக்கு தெரியாது.
இந்த படத்தின் கதாநாயகன் குமரன் சிறப்பாக நடனம் ஆடக் கூடியவர். ஆனால், இந்த படத்தில் நடனம் எதுவும் இல்லை, சண்டைக் காட்சிகளும் இல்லை. இவை அனைத்திற்கும் கதாநாயகன் குமரன் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இருக்கிறார். ஏனெனில் இந்த கதைக்கு இவ்வளவு நடித்தால் போதும் என்கிற வரையறையைக் குமரன் பூர்த்தி செய்துள்ளார். என்னை பொருத்தவரை லோ பட்ஜெட்டில் நல்ல கதைகளை படமாக்க வேண்டும். அதுதான் என்னுடைய எண்ணம்.
இந்த படத்தில் நடித்திருக்கக் கூடிய வினோத் ராட்சசன் திரைப்படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரம் நடித்தவர். அவரை தொடர்ச்சியாகவே வில்லன் கதாபாத்திரத்திற்கு அனைவரும் அணுகுகின்றனர். அவர் திரையுலகில் ஒரு காமெடியனாக வரவேண்டும் என நினைத்தவர். இருந்தபோதும், அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. அவர் ஒரு நடிகர் அவருக்காக மிக சிறந்த வாய்ப்பை இந்த படத்தில் நான் ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளேன் என நினைக்கிறேன். இந்தப் படத்தில் ஒரு சிறிய காட்சியில் மட்டும் நான் நடித்திருக்கிறேன். அதில் கூட வேறு ஒரு நடிகரை நடிக்க வைத்திருக்கலாம்” என்றார்.