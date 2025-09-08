செல்வராகவன் நடிக்கும் புதிய படம் ‘மனிதன் தெய்வமாகலாம்’ - ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை வெளியிட்ட நடிகர் தனுஷ்!
டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கத்தில் செல்வராகவன் நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் பெயர் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை நடிகர் தனுஷ் வெளியிட்டுள்ளார்.
Published : September 8, 2025 at 2:16 PM IST
சென்னை: இயக்குநர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கத்தில் செல்வராகவன் நடித்து வரும் படத்திற்கு 'மனிதன் தெய்வமாகலாம்' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் திரைப்பட ரசிகர்களுக்காக தயாராகி வரும் வ்யோம் என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனத்தின் புதிய திரைப்படத்தின் தலைப்பை இன்று நடிகர் தனுஷ் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டார். இயக்குநர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் இயக்கத்தில், விஜயா சதீஷ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு 'மனிதன் தெய்வமாகலாம்' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.
இயற்கையும், அமைதியும் சூழ்ந்துள்ள ஒரு கிராமத்தில் நிகழும் பெரும் சோகம் அதன் ஒற்றுமையை சிதைக்கிறது. அதனைத் துடைத்தெறிய மக்கள் மனவலிமையில் போராடும் நாயகன், தனது கிராமத்தைக் காப்பாற்ற எடுக்கும் தீர்மானம், அவனை அங்கு தெய்வமாக உயர்த்துகிறது.
இதுவே படத்திற்கான தலைப்பை உருவாக்கியுள்ளதாகவும், இதில் தமிழில் முன்னணி இயக்குநராக இருந்து, தற்போது பல்வேறு படங்களில் தொடர்ச்சியாக நடித்துக் வரும் செல்வராகவன் நடிக்கிறார். அவருக்கு குஷி ரவி, வை.ஜி. மகேந்திரன், மைம் கோபி, கௌசல்யா, சதீஷ், லிர்திகா, மற்றும் என். ஜோதி கண்ணன் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
"இந்த படத்தின் தலைப்பினை அறிமுகப்படுத்திய தனுஷுக்கு நன்றி, அவருடைய அன்பான செயல் எங்கள் பயணத்திற்கு பெரும் ஊக்கம் மற்றும் மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்துள்ளது. இப்படம் நம்பிக்கையை, தியாகத்தையும், ஒரு நிலமும் அதன் மக்களும் கொண்ட ஆன்மீக பந்தத்தையும் பேச இருப்பதாகவும், விரைவில் மேலும் பல விபரங்களை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்ப்போம்" என தயாரிப்பாளர் விஜயா சதீஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
"இயற்கையும், அமைதியும் சூழ்ந்த ஒரு கிராமத்தின் ஒற்றுமையை சிதைக்கும் பேரிடர், அதில் சிக்கிக் கொள்ளும் நாயகன் தனது மக்களை காப்பாற்ற ஒரு முடிவெடுக்கிறார். அவர் எடுக்கும் அந்த முடிவே, அவனை அக்கிராம மக்களின் தெய்வமாக மாற்றுகிறது. அதனால் தான் இப்படத்திற்கு 'மனிதன் தெய்வமாகலாம்' எனப் பெயரிட்டுள்ளோம்" என படத்தின் இயக்குனர் டென்னிஸ் மஞ்சுநாத் தெரிவித்துள்ளார்.
காதல் கொண்டேன், 7G ரெயின்போ காலனி, ஆயிரத்தில் ஒருவன், மயக்கம் என்ன, இரண்டாம் உலகம், என்ஜிகே, நெஞ்சம் மறப்பதில்லை, நானே வருவேன் போன்ற படங்களை சிறப்பான முறையில் இயக்கி திரை ரசிகர்களை மகிழ்வித்துள்ள செல்வராகவன், இந்த படத்தில் நடிகராக முத்திரை பதிப்பார் என அவரது ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.