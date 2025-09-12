தீபாவளிக்கு வெளியாகும் சமுத்திரக்கனியின் 'கார்மேனி செல்வம்'!
சமுத்திரக்கனி நடித்துள்ள 'கார்மேனி செல்வம்' திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
Published : September 12, 2025 at 1:59 PM IST
சென்னை: சமுத்திரக்கனி - கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இணைந்து நடித்திருக்கும் 'கார்மேனி செல்வம்' படம் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி தீபாவளி அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
பாத்வே புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில், ராம் சக்ரீ இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள படம் ‘ கார்மேனி செல்வம்’ . இப்படத்தில் சமுத்திரக்கனி, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், லட்சுமி பிரியா சந்திரமௌலி, ரெடின் கிங்ஸ்லி, படவா கோபி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். அருண் ரங்கராஜூலு தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு யுவராஜ் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.
வாழ்க்கைப் பயணத்தை கலகலப்பாக சொல்லும் இத்திரைப்படம் அக்டோபர் 17 தீபாவளி அன்று வெளியாகிறது. இயக்குநராக இருந்து நடிகராக மாறிய சமுத்திரக்கனி மற்றும் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் ஆகியோர் இத் திரைப்படத்தில் முதன்மை வேடங்களில் நடிக்கின்றனர். இதனால் இப்படத்தின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ‘கார்மேனி செல்வம்’ திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்கள் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. அதில், ‘சாந்தி.. பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்ளோ வழி இருக்கு தெரியுமா?’ எனும் சமுத்திரக்கனியின் குரலோடு டீசர் தொடங்குகிறது. பின்னர் பலரது குரல்களோடு, சம்பாதிப்பதற்கான பல்வேறு வழிகளை வெளிப்படுத்தி, பணம் எப்படி வாழ்வின் வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது என்று கூறும் விதமான காட்சிகள் அமைந்துள்ளன.
பரபரப்பான விஷயங்களை கூட எளிய முறையில் சிரிப்பு வர வைக்கும் வகையில் வெளிப்படுத்தும் டீசர், பணத்தேவை மக்களின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு மாற்றி அமைக்கிறது என்பதை, இன்றைய கிரெடிட் கார்டு மற்றும் இஎம்ஐ கலாச்சாரத்திற்கு ஏற்ற வகையில் சொல்கிறது. தொடக்கத்தில் குடும்பத்துடன் இருக்கும் சமுத்திரக்கனி, பிறகு வெளிநாட்டில் வேலை செய்வது போன்ற காட்சிகள் வருகின்றன.
டீசர் முடியும் முன் சமுத்திரகனி, “பணக்காரன் ஆகணும்னா பணக்காரனா வாழ கத்துக்கணும், காசு இல்லையா கடன் வாங்கி செலவு பண்ணு" என்ற வ்சனத்துடன் நிறைவடையும் டீசர், பார்வையாளர்களை ரசிக்க வைப்பதோடு, சிந்திக்கவும் வைக்கிறது. இறுதியில் சமுத்திரகனியின் மகன் கதாபாத்திரம், ‘ அப்பா நீ அறிவாளி’ என்று கூறும் வசனத்துடன் டீசர் நிறைவு பெறுகிறது. சமுத்திரக்கனி ஜோடியாக லட்சுமிபிரியா சந்திர மௌலியும், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் ஜோடியாக அபிநயாவும் இந்த திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.