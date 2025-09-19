ரோபோ சங்கர் மறைவு: திரையுலக பிரபலங்கள் இரங்கல்!
நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைவிற்கு கமல்ஹாசன், சிம்பு, கார்த்தி உள்ளிட்ட திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 19, 2025 at 9:32 AM IST
சென்னை: பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று (செப்.18) உயிரிழந்தார். அவரது இறப்பு திரையுலகினர் மற்றும் அவரது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அவரது மறைவுக்கு திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். பலரும் அவரது வீட்டிற்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
நடிகர் கமல்ஹாசன்: ரோபோ சங்கர், ரோபோ புனைப்பெயர் தான். என் அகராதியில் நீ மனிதன் ஆதலால் என் தம்பி. போதலால் மட்டும் எனை விட்டு நீங்கி விடுவாயா நீ? உன் வேலை நீ போனாய் என் வேலை தங்கிவிட்டேன். நாளையை எமக்கென நீ விட்டுச் சென்றதால் நாளை நமதே.
ரோபோ சங்கர்— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 18, 2025
ரோபோ புனைப்பெயர் தான்
என் அகராதியில் நீ மனிதன்
ஆதலால் என் தம்பி
போதலால் மட்டும் எனை விட்டு
நீங்கி விடுவாயா நீ?
உன் வேலை நீ போனாய்
என் வேலை தங்கிவிட்டேன்.
நாளையை எமக்கென நீ விட்டுச்
சென்றதால்
நாளை நமதே.
சிலம்பரசன்: நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைந்த செய்தி கேட்டு மிகுந்த வருத்தமடைந்தேன். எப்போதும் சிரிப்பை பரிமாறிய ஒரு மனிதரை இப்படி இழந்துவிடுவது மிகுந்த வேதனை. அவர் மறைவு திரையுலகத்திற்கும், ரசிகர்களின் இதயங்களுக்கும் பெரும் இழப்பு. என்றும் நம்முள் வாழும் அவரின் சிரிப்புகள் நினைவாகவே இருக்கும். அவரின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். குடும்பத்தினருக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கல் அனுதாபங்கள்.
நடிகர் ரோபோ சங்கர் அவர்கள் மறைந்த செய்தி கேட்டு மிகுந்த வருத்தமடைந்தேன். எப்போதும் சிரிப்பை பரிமாறிய ஒரு மனிதரை இப்படி இழந்துவிடுவது மிகுந்த வேதனை. அவர் மறைவு திரையுலகத்திற்கும், ரசிகர்களின் இதயங்களுக்கும் பெரும் இழப்பு. என்றும் நம்முள் வாழும் அவரின் சிரிப்புகள் நினைவாகவே… pic.twitter.com/TSL7bKlaZF— Silambarasan TR (@SilambarasanTR_) September 18, 2025
கார்த்தி: காலப்போக்கில் ஏற்படும் மோசமான தேர்வுகள் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு சிதைக்கின்றன என்பதைப் பார்க்கும்போது வேதனையாக இருக்கிறது. நல்ல திறமையை விரைவில் இழந்துவிட்டோம். அவரது குடும்பத்தினருக்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
It aches to see how destructive choices over time can erode health. A great talent gone too soon. My deepest condolences to his family and fans. #RoboShankar— Karthi (@Karthi_Offl) September 18, 2025
விஷால்: நடிகர் ரோபோ சங்கரின் மறைவு செய்தி கேட்டு மிகவும் வருத்தமடைந்தேன். திரையுலககிற்கும், நகைச்சுவைக்கும் அவர் அளித்த பங்களிப்பு எப்போதும் போற்றப்படும். அவரது குடும்பத்தினருக்கும், அன்புக்குரியவர்களுக்கும் எனது இரங்கல்கள். அவரது ஆன்மா நித்திய சாந்தியடையட்டும்.
ராகவா லாரன்ஸ்: ரோபோ சங்கரின் மறைவு குறித்து செய்தி அறிந்து மிகவும் வருத்தமடைந்தேன் பொழுதுபோக்கிற்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்பு எப்போதும் நினைவு கூறப்படும். அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது மனமார்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவரது ஆன்மா சாந்தியடையட்டும்.
Deeply saddened to hear about the demise of Robo Shankar— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) September 18, 2025
His contribution to entertainment will always be remembered. My heartfelt condolences to his family. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/1ugNUpvnRO
யோகிபாபு: ஆருயிர் நண்பர், நடிகர் ரோபோ சங்கரின் திடீர் மறைவு மிகுந்த துயரத்தை அளிக்கிறது. அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
ஆருயிர் நண்பர் ,நடிகர் ரோபோ சங்கர் அவர்களின் திடீர் மறைவு மிகுந்த துயரத்தை அளிக்கிறது.— Yogi Babu (@iYogiBabu) September 18, 2025
அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.#RoboShankar #RIP 🙏 pic.twitter.com/aCbPI8r79L
தொடர்ந்து, ரோபோ ஷங்கர் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது உடலுக்கு நடிகர் தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், விஜய் ஆண்டனி, பாடலாசிரியர் சினேகன், நடிகர் பாலா, நடன இயக்குநர் சாண்டி, நடிகை நளினி உள்ளிட்ட ஏராளமான பிரபலங்கள் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.