கான் திரைப்பட விழாவில் வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது பெறும் ராபர்ட் டி நீரோ! - ROBERT DE NIRO IN CANNES FESTIVAL

கான் திரைப்பட விழாவில் ராபர்ட் டி நீரோ (Getty Images))

1983ஆம் ஆண்டில் ’தி கிங் ஆஃப் காமெடி’ (The King of Comedy), அதற்கடுத்து 1984ஆம் ஆண்டு ’ஒன்ஸ் அபான் எ டைம் இன் அமெரிக்கா’ (Once Upon a Time in America), 1986ஆம் ஆண்டில் ’த மிஷன்’ (The Mission) ஆகிய படங்களுக்காக மீண்டும் மீண்டும் கான் திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்றார். த மிஷன் திரைப்படம் மீண்டும் Palme d'Or விருதை வென்றது.

2011ஆன் ஆண்டில் ராபர்ட் டி நீரோ கான் திரைப்பட விழாவின் நடுவராக பதவி வகித்தார். கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு மார்டின் ஸ்கோர்சஸியின் கில்லர்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளவர் மூன் (Killers of the Flower Moon) படத்திற்காக கான்ஸ் விழாவில் பங்கேற்றார்.

2025ஆம் ஆண்டு நடைபெறவிருக்கும் கான் திரைப்பட விழாவில் வருகிற மே 14ஆம் தேதி டெப்யூசி திரையரங்கில் (Debussy Theatre) நடைபெறும் மாஸ்டர்கிளாஸ் நிகழ்ச்சியில், நடிப்பு குறித்து தனது அனுபவங்களை பகிர உள்ளார் ராபர்ட் டீ நீரோ.

கான் திரைப்பட விழாவில் ராபர்ட் டி நீரோ (Getty Images))

"கான் திரைப்பட விழாவுடன் எனக்கு மிக நெருக்கமான உணர்வுகள் உள்ளன," என்று ராபர்ட் டி நீரோ தெரிவித்துள்ளார். "கதை சொல்லிகள், திரைப்பட இயக்குநர்கள், ரசிகர்கள், நண்பர்கள் என உலகில் நம்மை பிரிக்கும் பல விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், கான் திரைப்பட விழா நம்மை ஒன்றிணைக்கிறது. கான் திரைப்பட விழாவிற்கு செல்வது என்பது வீடு திரும்புவது போன்ற உணர்வு” என கூறியுள்ளார்.