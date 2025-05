சென்னை: உலக அரங்கில் மிக முக்கியமான திரைப்பட விழாவாக கொண்டாடப்படும் கான் திரைப்படவிழா நேற்று (மே 13) தொடங்கியது. பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள கான்ஸ் நகரத்தில் 2025ஆம் ஆண்டிற்கான 78வது கான் திரைப்பட விழா பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது. இத்திரைப்பட விழாவின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் வாழ்நாள் சாதனையாளருக்கான Palme d'Or விருதை ஹாலிவுட்டின் முக்கியமான நடிகர்களில் ஒருவரான ராபர்ட் டி நீரோ (Robert De Niro) பெற்றார்.

ஹாலிவுட்டின் மற்றொரு புகழ்பெற்ற நடிகரான லியோனார்டோ டிகாப்ரியோ இந்த விருதை ராபர்ட் டி நீரோவிற்கு வழங்கினார். விருதைப் பெறுவதற்காக மேடையில் ஏறிய ராபர்ட் டி நீரோ மிக நெகிழ்ச்சியுடன் காணப்பட்டார். உணர்வுப்பூர்வமான அத்தகைய தருணத்தில் ராபர்ட் டி நீரோ விருதைப் பெறுவதற்கு முன்பு லியோனார்டோ டிகாப்ரியோவைக் கட்டித் தழுவி முத்தமிட்டார்.

1993ஆம் ஆண்டு வெளியான ’திஸ் பாய்ஸ் லைஃப்’ (This Boy's Life) திரைப்படத்தில் முதன்முதலாக இருவரும் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளனர். அதன் பிறகு பல்வேறு திரைப்படங்களில் நடித்துள்ள இருவரும் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நண்பர்களாக உள்ளனர். சமீபத்தில் அவர்களது கூட்டணியில் வெளியான 'கில்லர்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளவர் மூன்’ (Killers of the Flower Moon) திரைப்படம், கான் திரைப்பட விழா உட்பட பல்வேறு விருதுகளைப் பெற்றது.

விருது பெற்ற பின் ராபர்ட் டி நீரோ, அமெரிக்க ஜனநாயகம் தற்போது எதிர்கொண்டுள்ள அச்சுறுத்தல் குறித்து உணர்ச்சிபூர்வமான உரையை நிகழ்த்தினார். அந்த உரையில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப்பை விமர்சித்துப் பேசியிருந்தார். ராபர்ட் டி நீரோ பேசுகையில், "எங்கள் நாட்டில் ஜனநாயகத்திற்காக உயிரைக் கொடுத்துப் போராடி வருகிறோம். இது அனைவரையும் பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது.

இங்குள்ளவர்களையும் பாதிக்கிறது. ஏனென்றால் கலை என்பது ஜனநாயகமானவை. இன்று நாம் இங்கு ஒன்றுகூடியிருப்பது போல, கலை என்பது மக்களை ஒன்றிணைக்கக்கூடியது. கலையானது உண்மையைத் தேடுகிறது. மேலும் பன்முகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது. அதனால் தான் சர்வாதிகாரிகளுக்கும் பாசிஸ்டுகளுக்கும் கலை அச்சுறுத்தலாக உள்ளது.

அதனால் தான் கலைஞர்களாகிய நாமும் அவர்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறோம். அமெரிக்காவின் கலைவிரோத அதிபர், நாட்டின் முதன்மையான கலாச்சார நிறுவனங்களில் ஒன்றில் தன்னைத் தானே தலைவராக நியமித்துக்கொண்டார். அந்நிறுவனத்திற்கான கலை, மானுடவியல் மற்றும் கல்விக்கான நிதியை அவர் குறைத்துவிட்டார்.

தற்போது, அவர் அமெரிக்காவிற்கு வெளியே தயாரிக்கப்படும் திரைப்படங்களுக்கு 100 சதவிகிதம் வரி விதிக்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளார். படைப்பாற்றலுக்கு விலை நிர்ணயிக்க முடியாது, ஆனால் அதற்கு வரி விதிக்க முடியும் போல. இவையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை. இப்படியான தாக்குதல்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை.

இது வெறும் அமெரிக்காவின் பிரச்சினை மட்டுமல்ல. இது உலகளாவிய பிரச்சினை. ஒரு திரைப்படத்தைப் பார்ப்பது போல, நாம் வெறுமனே உட்கார்ந்து பார்த்துக்கொண்டிருக்க முடியாது. நாம் இப்போதே செயல்பட வேண்டும். வன்முறையின்றி, ஆனால் உணர்வுப்பூர்வமாகவும் உறுதியாகவும் செயல்பட வேண்டும்.

சுதந்திரத்தைப் பற்றி அக்கறை கொண்ட அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும். மேலும் தேர்தல்கள் வரும்போது நிச்சயமாக வாக்களிக்க வேண்டும். இன்று இரவிலிருந்து அடுத்த 11 நாட்களுக்கு இந்தத் திரைப்பட விழாவில் கலையைக் கொண்டாடுவதன் மூலம் நமது வலிமையையும் அர்ப்பணிப்பையும் காட்டுவோம்” என பேசினார்.

ஹாலிவுட் திரையுலகில் நடிப்பிற்காக கொண்டாடப்படும் நடிகர்களில் மிக முக்கியமானவர் ராபர்ட் டி நீரோ (Robert De Niro). இவர் இரண்டு முறை சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருது வென்றவர். ‘ரேஜிங் புல்’, ‘காட்ஃபாதர் 2’, ‘டாக்ஸி டிரைவர்’, ‘குட்ஃபெல்லாஸ்’, ‘ஐரிஷ்மேன்’ போன்ற மிக முக்கியமான படங்களில் இவர் தான் பிரதான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார்.

81 வயதான ராபர்ட் டி நீரோவிற்கும் கான் திரைப்பட விழாவிற்கும் நீண்ட கால தொடர்பு உள்ளது. 33வது வயதில் முதன்முதலாக கான் திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்ற இவர், பிறகு பல தசாப்தங்களாக தான் பங்கெடுத்த படைப்புகளுக்காக கலந்து கொண்டுள்ளார்.

1976ஆம் ஆண்டில் பெர்னார்டோ பெர்டோலுச்சியின் (Bernardo Bertolucci's) 1900 திரைப்படம் மற்றும் மார்டின் ஸ்கார்ஸஸியின் ’டாக்ஸி டிரைவர்’ (Taxi Driver) ஆகிய இரண்டு படங்களுக்காக கான் திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்றார். அதில் ’டாக்ஸி டிரைவர்’ திரைப்படம் Palme d'Or விருதை வென்றது.

1983ஆம் ஆண்டில் ’தி கிங் ஆஃப் காமெடி’ (The King of Comedy), அதற்கடுத்து 1984ஆம் ஆண்டு ’ஒன்ஸ் அபான் எ டைம் இன் அமெரிக்கா’ (Once Upon a Time in America), 1986ஆம் ஆண்டில் ’த மிஷன்’ (The Mission) ஆகிய படங்களுக்காக மீண்டும் மீண்டும் கான் திரைப்பட விழாவில் பங்கேற்றார். த மிஷன் திரைப்படம் மீண்டும் Palme d'Or விருதை வென்றது.

2011ஆன் ஆண்டில் ராபர்ட் டி நீரோ கான் திரைப்பட விழாவின் நடுவராக பதவி வகித்தார். கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு மார்டின் ஸ்கோர்சஸியின் கில்லர்ஸ் ஆஃப் தி ஃப்ளவர் மூன் (Killers of the Flower Moon) படத்திற்காக கான்ஸ் விழாவில் பங்கேற்றார்.

வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது அறிவிக்கப்பட்ட போது ராபர்ட் டி நீரோ, “கதை சொல்லிகள், திரைப்பட இயக்குநர்கள், ரசிகர்கள், நண்பர்கள் என உலகில் நம்மை பிரிக்கும் பல விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில், கான் திரைப்பட விழா நம்மை ஒன்றிணைக்கிறது. கான் திரைப்பட விழாவிற்கு செல்வது என்பது வீடு திரும்புவது போன்ற உணர்வு” என கூறியிருந்தார்.

