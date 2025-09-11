ETV Bharat / entertainment

வெளியானது ரவி மோகன் இயக்கத்தில் உருவாகும் 'An Ordinary Man' திரைப்படத்தின் ப்ரோமோ!

நடிகர் ரவி மோகன் இயக்குநராக அவதாரம் எடுத்திருக்கும் “An Ordinary Man” படத்தின் ப்ரோமோ வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

'An Ordinary Man' படத்தின் ப்ரோமோ காட்சி
'An Ordinary Man' படத்தின் ப்ரோமோ காட்சி (@iam_RaviMohan)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2025 at 1:36 PM IST

சென்னை: நடிகர் ரவி மோகன் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது இயக்கத்தில் உருவாகும் “An Ordinary Man” படத்தின் ப்ரோமோ வெளியானது.

நடிகர் ரவி மோகன் தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான ’ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ்’-ஐ கடந்த மாதம் தொடங்கினார். அதற்கான நிகழ்ச்சி பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது. அதில் நடிகர்கள் சிவகார்த்திகேயன், கார்த்தி, சிவராஜ் குமார், நடிகை ஜெனிலியா உள்ளிட்ட பல்வேறு திரை பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்துகள் தெரிவித்தனர்.

அந்த விழாவில் ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் வெளியாக உள்ள மூன்று திரைப்படங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியானது. மேலும் ரவி மோகன் தனது முதல் படத்தை யோகி பாபுவை கதாநாயகனாக வைத்து இயக்க உள்ளதாக அறிவித்தார். தொடர்ந்து அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய நடிகர் யோகி பாபு, “நானும் ரவியும் இணைந்து நடித்த கோமாளி படத்தின் மூலம் நாங்கள் நல்ல நண்பர்களானோம். அப்போது ரவி என்னிடம் அவர் இயக்கும் படத்தில் நான் கதாநாயகனாக நடிக்க வேண்டும் என கேட்டார். 6 வருடங்கள் கழித்து தற்போது அது உண்மையாகி உள்ளது” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் நேற்று ரவி மோகனின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது இயக்கத்தில் உருவாகும் “An Ordinary Man” திரைப்படத்தின் ப்ரோமோ வெளியானது. ரவி மோகன் மற்றும் யோகிபாபுவின் காம்போவில் தயாராகி வரும் இந்த படத்தின் அறிவிப்பு வெளியானதிலிருந்தே ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது ப்ரோமோ வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜெய் சாரோலா ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஹைட்ரோ இசை அமைக்கிறார். பிரதீப் இ ராகவ் படத்தொகுப்பு செய்கிறார். இப்படத்தின் மற்ற நடிகர், நடிகைகள் மற்றும் தொழில் நுட்ப குழுவின் விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

அந்த ப்ரோமோவில் யோகிபாபுவை ரவி மோகன் அணுகி தனது படத்தில் நடிக்கக் கூறி கேட்கும்படியான காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும், கதை எழுதுவதற்காக ரவி மோகன் பேனாவுடன் வருகிறார். அப்போது கதாபாத்திரத்தின் ஆடையை முடிவு செய்தால் தான் கதை எழுத வரும் என ரவி மோகன் கூற, யோகி பாபு காஸ்ட்யூம் ரூமில் சில காஸ்ட்யூம்களை அணிந்து காட்டுகிறார். இதில், முதல் காஸ்ட்யூம் பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படத்தில் ராஜராஜ சோழனாக (அருள்மொழி வர்மன்) ரவி மோகன் அணிந்தது. அதே போல், அடுத்தடுத்து வரும் காஸ்டுயூம்கள் டிக் டிக் டிக், ஆதி பகவன் போன்ற திரைப்படங்களில் ரவி மோகன் அணிந்திருந்தது.

ஆனால், எந்த காஸ்ட்யூமும் ஒத்துப் போகாமல் இருந்த நிலையில் கடைசியாக யோகிபாபு தூங்குவதற்காக பாய், தலையணை உடன் வருகிறார். அதைப் பார்த்த ரவி மோகன் இதுதான் “An Ordinary Man”க்கு பொருத்தமான காஸ்ட்யூம் எனக் கூறும் வகையில் அந்த ப்ரோமோ உள்ளது.

