50 ஆண்டுகளாக 'சூப்பர் ஸ்டார்'! ரஜினிகாந்த் வில்லனாக கலக்கிய படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா? - RAJINIKANTH 50 YEARS IN CINEMA

ரஜினிகாந்த் திரை வாழ்வில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் 16 வயதினிலே, அவர்கள் உள்ளிட்ட படங்களில் வில்லனாக நடித்து ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.

Published : August 11, 2025 at 3:19 PM IST

- By சா. ஐயப்ப மூர்த்தி

சென்னை: 1975-ம் ஆண்டு அபூர்வ ராகங்கள் திரைப்படத்தில் தொடங்கி, இன்றளவும் கிட்டத்தட்ட 50 ஆண்டுகள் ரசிகர்கள் மனதை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒப்பற்ற கலைஞரான ரஜினிகாந்த், உலக அளவில் ரசிகர்களை கொண்டவர். திரையில் அவர் பெயர் கூறினாலே ரசிகர்கள் ஆர்ப்பரிக்கும் அளவிற்கு புகழ் வெளிச்சம் கொண்ட ரஜினிகாந்த், வில்லனாக பல படங்களில் ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார்.

சமீபத்தில் கூலி இசை வெளியீட்டு விழாவில் ”மங்காத்தா படத்தில் அஜித் கூறுவது போல இன்னும் நான் எவ்வளவு நாள் தான் நல்லவனாகவே நடிக்கிறது, என்பது போல கூலி படத்தில் நாகர்ஜுனா வில்லன் கதாபாத்திரம் ஏற்று நடித்துள்ளார்” என கூறியிருந்தார். அதே போல ரஜினிகாந்த் பல நிகழ்வுகளில் தனக்கு ஹீரோவாக நடிப்பதை விட வில்லனாக நடிப்பது தான் மிகவும் பிடிக்கும் என அவரே தெரிவித்துள்ளார். ரஜினிகாந்த் தனது திரைவாழ்வில் கதாநாயகன் அல்லாமல் வில்லனாக அசத்தியுள்ள சில முக்கிய திரைப்படங்கள் பற்றி இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

16 வயதினிலே (1977)

16 வயதினிலே திரைப்படமானது இயக்குநர் இமயம் என்று அழைக்கப்படும் பாரதிராஜாவின் முதல் திரைப்படமாகும். படத்தின் கதையை பொறுத்தவரை 16 வயது பெண்ணின் வாழ்வில் நடக்கக் கூடிய சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அதாவது 16 வயதுடைய ஸ்ரீதேவி (மயிலு) வீட்டில் வேலையாளாக கமல்ஹாசன் (சப்பாணியாக) நடித்திருப்பார். இந்நிலையில் ஸ்ரீதேவி வெளியூரிலிருந்து வந்திருக்கக் கூடிய மருத்துவர் ஒருவரை காதலித்து அவரால் ஏமாற்றப்பட்டு, அதற்கு அடுத்தபடியாக கமலஹாசனையே காதலிப்பார்.

அப்போது கிராமத்தில் ஸ்ரீதேவியை எப்படியாவது தன்வசப்படுத்தி விட வேண்டும் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் (பரட்ட) நடித்திருப்பார். ஸ்ரீதேவியை வெளியூரில் இருந்து பெண் பார்க்க வந்திருக்கக் கூடிய நபர்களிடம் அவரைப் பற்றி தவறாக பேசும் காட்சியில் ரஜினி சிறப்பாக நடித்திருப்பார்.

அதே போல் ரஜினிகாந்த் ’டேய் சப்பாணி’ என்று கூப்பிடும் காட்சியில் பதிலுக்கு கமல்ஹாசன் ரஜினிகாந்தை கன்னத்தில் அறைந்துவிடுவார். அந்த அறையினை வாங்கிக் கொண்டு ரஜினிகாந்த் கொடுக்கக் கூடிய முகபாவனைகள் வெகுவாக ரசிகர்களை கவர்ந்தது. ரஜினிகாந்த் இப்படத்தில் வார்த்தைக்கு வார்த்தை ’இது எப்படி இருக்கு’ என்ற வசனத்தை கூறுயிருப்பார். அந்தக் காலக்கட்டத்தில் இந்த வசனம் இளைஞர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது.

மூன்று முடிச்சு (1976)

மூன்று முடிச்சு திரைப்படத்தில் நண்பனின் காதலியை எப்படியாவது தன் வசப்படுத்தி விட வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு செயல்படும் பணக்கார வீட்டுப் இளைஞர் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருப்பார். இந்த திரைப்படத்தில் ரஜினிகாந்த் புகைப்பிடிக்கும் ஸ்டைல் மிகவும் பிரபலமானது. மேலும் கண் முன் நண்பன் இறக்கும் காட்சியில் பாட்டு பாடுவது, அப்போது அவர் காட்டும் முகபாவனைகள் வில்லத்தனத்தின் உச்சமாக இருந்தது. மேலும் சிறிய உடல் மொழிகளின் மூலமாகவும் ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.

அவர்கள் (1977)

கே பாலச்சந்தர் இயக்கிய மிகச் சிறந்த படங்களில் இதுவும் ஒன்று. படத்தின் கதாநாயகி சுஜாதா. அவர் காதலனை கரம் பிடிக்காமல் ரஜினிகாந்த் திருமணம் செய்து கொள்ளும் நிலையில், இருவருக்கும் மனக்கசப்பு ஏற்பட்டு பிரிந்து விடுகின்றனர்.

அடுத்ததாக வேறொருவர் சுஜாதாவை திருமணம் செய்ய கொள்ள ஒப்புக் கொள்வார். அதே நேரத்தில் அவர் பணிபுரியக் கூடிய அலுவலகத்தில், மேலாளராக ரஜினிகாந்த் வந்து இடையூறு செய்வார். மூன்றாவதாக, சுஜாதாவை தன் மனைவி போலக் கருதும் நண்பன் கதாபாத்திரமாக கமல்ஹாசன் நடித்திருப்பார்.

கடைசியில் யார் யாரோடு சேர்ந்தார்கள் என்பதே மையக்கதை ஆகும். படத்தில் தனது முன்னாள் மனைவியை தவறாக சித்தரிக்கும் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருப்பார். தன்னுடைய அம்மாவிடம் உங்களுடைய முன்னாள் மருமகள் வீட்டில் எதற்கு வேலைக்காரியாக வேலை செய்கிறீர்கள் என கேட்கும் காட்சியில் அசாதாரணமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார்.

முள்ளும் மலரும் (1978)

இயக்குநர் மகேந்திரனின் முதல் படமான முள்ளும் மலரும், ரஜினியின் திரைவாழ்வில் மிகவும் முக்கியமான திரைப்படமாக அமைந்தது. இந்த படத்தின் தனது கண் பார்வையின் மூலம் ரஜினிகாந்த் கோபம், பாசம், காதல் அனைத்து உணர்ச்சிகளையும் கடத்தி இருப்பார்.

’கெட்ட பையன் சார் இந்த காளி’ ’இரண்டு கையும், இரண்டு காலும் போனாலும் காளி பொழச்சிப்பான் சார்’ ஆகிய வசனங்கள் இன்றளவும் ரஜினிகாந்தின் டிரேட் மார்க் வசனங்களாக ரசிகர்கள் மனதில் இடம் பிடித்துள்ளன. இந்த படத்தில் ’ராமன் ஆண்டாலும் ராவணன் ஆண்டாலும்’ பாடல் அக்காலகட்டத்தில் மிகவும் பிரபலமடைந்தது. மேலும் இப்பாடல் பேட்ட படத்திலும் இடம்பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

