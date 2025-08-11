ETV Bharat / entertainment

Coolie VS War 2: டிக்கெட் முன்பதிவில் 'வார் 2' படத்தை கதறவிடும் 'கூலி'; 50 கோடியை நெருங்கி சாதனை! - COOLIE ADVANCE BOOKINGS RECORD

ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’கூலி’ திரைப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாகும் நிலையில், உலக அளவில் டிக்கெட் முன்பதிவில் 50 கோடியை நெருங்கி சாதனை படைத்து வருகிறது.

கூலி, வார் 2 போஸ்டர்ஸ்
கூலி, வார் 2 போஸ்டர்ஸ் (Film Posters)
ஹைதராபாத்: சினிமா ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் ’கூலி’ மற்றும் ’வார் 2’ திரைப்படங்களின் டிக்கெட் முன்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வாரம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி இரண்டு படங்களும் வெளியாகவுள்ள நிலையில், கூலி படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு வார் 2 படத்தை விட சற்று அதிகமாகவே உள்ளது. இரண்டு படங்களிலும் நட்சத்திரங்கள் நிறைந்துள்ள நிலையில், பெரும் பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

கூலி படத்திற்கு அதிகரிக்கும் எதிர்பார்ப்பு

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள ’கூலி’ படத்திற்கு உள்ள எதிர்பார்ப்பு பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை. படம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் தற்போது வரை படக்குழு மேற்கொள்ளும் ப்ரமோஷன்களில் சஸ்பென்ஸ் வைத்து வருகிறது. 'மோனிகா' பாடல் ஒரு பக்கம் இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ்களில் வலம் வருகிறது. டிரெய்லர் வெளியானது முதல் இப்படம் சயின்ஸ் ஃபிக்‌ஷன், டைம் டிராவல் என பல கதைகளை ரசிகர்கள் யூகிக்க தொடங்கினர். மேலும் படத்தின் இடைவேளை காட்சியில் ரசிகர்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருப்பதாக இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் மேலும் ஹைப் ஏற்றியுள்ளார்.

இது ஒருபுறம் இருக்க படத்தில் ரஜினி அளவிற்கு நாகர்ஜுனா, சௌபின் ஷபீர் உள்ளிட்ட நடிகர்களின் கதாபாத்திரங்களும் பெரிய அளவில் பேசப்படும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. கபாலி படத்திற்கு பிறகு வெளிவந்த ரஜினி படங்களில் கூலி படத்திற்கு விண்ணை முட்டும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கூலி முன்பதிவு சாதனை

’கூலி’ படத்தின் முன்பதிவு தொடங்கியது முதல் கேரளா உள்ளிட்ட வெளிமாநிலங்களிலும் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, உலக அளவில் 50 கோடி வசூலை நெருங்கி வருகிறது. இன்று (ஆகஸ்ட் 11) நிலவரப்படி, இந்தியாவில் மட்டும் டிக்கெட் முன்பதிவில் 6,82,046 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு 14.12 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. தமிழ் மொழியில் 6,69,050 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு 13 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது.

ஹிந்தி மொழியில் 9040 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு 23 லட்சத்திற்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது. தெலுங்கு மொழியில் 3474 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு, 7 லட்சத்து 44 ஆயிரம் ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. கன்னட மொழியில் 482 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு ரூபாய் 9 லட்சத்திற்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது.

மாநில அளவில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 10.7 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி கூலி படத்தின் முன்பதிவு தொடங்கியது முதல் வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. உலக அளவில் இந்திய திரைப்படங்களில் அதிக வசூல் செய்த படமாக கூலி சாதனை படைக்க வாய்ப்புள்ளது.

வார் 2 பட பாடல் காட்சி
வார் 2 பட பாடல் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

வார் 2 திரைப்பட டிக்கெட் முன்பதிவு

அயன் முகர்ஜி இயக்கத்தில் கடந்த 2019இல் வெளியாகி மாபெரும் வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் ’வார் 2’ (war 2). இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் வரும் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி உலக அளவில் ஹிந்தி, தமிழ் உட்பட பல மொழிகளில் வெளியாகிறது. அதித்யா சோப்ரா தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள வார் 2, யஷ் ராஜ் ஸ்பை யுனிவர்சில் இது ஆறாவது பாகமாக இணைகிறது.

இதற்கு முன், யஷ் ராஜ் ஸ்பை யூனிவர்சில் வெளியான ஒவ்வொரு படமும் வெற்றிகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது. வார் 2 படம் இதுவரை இல்லாத அளவிலான மாபெரும் பிரமாண்டமான காட்சியமைப்பு, பரபரப்பூட்டும் அதிரடி, மற்றும் தீவிரம் மிக்க கதை சொல்லலுடன்கூடிய, ஒரு திரை அனுபவமாக இருக்கும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர். ’வார் 2’ படத்தில் ஏஜண்ட் கபீர் கதாபாத்திரத்தில் ஹிர்திக் ரோஷனும், ஏஜண்ட் விக்ரம் கதாபாத்திரத்தில் ஜூனியர் என்டிஆரும் நடித்துள்ளனர். ஆக்‌ஷன் கமர்ஷியல் படமாக உருவாகியுள்ள வார் 2 படத்தில், கியாரா அத்வானி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

சாக்னில்க் இணையதளம் டிக்கெட் முன்பதிவு குறித்து வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, ஹிந்தி மொழியில் அதிகபட்சமாக 46,101 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு, ரூ.1,73,53,467 வசூல் செய்துள்ளது. தமிழ் மொழியில் 3681 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு, ரூ.54,89,68 வசூல் செய்துள்ளது. தெலுங்கு மொழியில் 5162 டிக்கெட்கள் விற்கப்பட்டு, ரூ.1,16,46,97 வசூல் செய்துள்ளது. ஒட்டுமொத்தமாக இந்திய அளவில் டிக்கெட் முன்பதிவில் 2.09 கோடி வசூல் செய்துள்ளது.

