Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

'லியோ' திரைப்படத்தின் முதல் நாள் வசூலை முறியடிக்குமா 'கூலி'? மின்னல் வேகத்தில் விற்றுத் தீரும் டிக்கெட்கள்! - COOLIE ADVANCE BOOKINGS

லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள கூலி திரைப்படம் முதல் நாளில் வசூலில் விஜய் நடித்த லியோ திரைப்படத்தின் சாதனையை முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கூலி முன்பதிவு போஸ்டர்
கூலி முன்பதிவு போஸ்டர் (X/ @sunpictures)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read

சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 'கூலி' திரைப்படத்தின் முன்பதிவு, தமிழ்நாட்டில் நேற்றிரவு (ஆக.9) 8 மணிக்கு தொடங்கியது.

தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமின்றி இந்திய அளவில் ’கூலி’ திரைப்படமே தற்போது பேசுபொருளாக உள்ளது. அந்த அளவிற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ஏனெனில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இணைந்து நடிப்பதாலும், அவருடன் பல்வேறு மொழி நட்சத்திரங்கள் இப்படத்தில் நடித்திருப்பதும் முக்கிய காரணம். அந்த வகையில், இப்படத்தில் அமீர்கான், உபேந்திரா, நாகார்ஜுனா, சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், சௌபின் சபீர் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். கூலி திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.

ஏற்கனவே அனிருத் இசையில் கூலி பட பாடல்கள் அனைத்தும் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், படத்தின் சஸ்பென்ஸ் வெளி வராத வகையில் டிரெய்லர் காட்சிகள் இன்னும் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க, நாகர்ஜுனாவின் வில்லன் கதாபாத்திரம், ரஜினியின் கதாபாத்திரம் அளவிற்கு பேசப்படும் என ரஜினிகாந்த், லோகேஷ் ஆகியோர் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கூறியுள்ளனர். இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் சௌபின் ஷபீர் நடிப்பினையும் வெகுவாக பாராட்டினார்.

மேலும், கூலி படத்தில் இடைவேளை காட்சிக்கு தியேட்டரில் விசில் பறக்கும் என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூறியுள்ளார். ரஜினிகாந்தின் கபாலி படத்திற்கு பிறகு ரசிகர்கள் கூலி படத்தை அதிகம் எதிர்பார்த்து உள்ளனர். இந்நிலையில் கூலி படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் சாதனை படைத்து வருகிறது.

இந்தியாவில் கூலி படத்தின் முதல் காட்சி கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவில் காலை 6 மணிக்கு திரையிடப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, அரசு சிறப்புக் காட்சிக்கு அனுமதி அளிக்கும் பட்சத்தில் காலை 9 மணிக்கு சிறப்புக் காட்சி திரையிடப்படும்.

இதையும் படிங்க: இசையமைப்பாளர் அனிருத்துடன் ’பேடல்’ ஆட்டம் ஆடும் தோனி... வைரலாகும் வீடியோ!

டிக்கெட் முன்பதிவில் சாதனை

வட அமெரிக்காவில் கூலி முன்பதிவு தொடங்கி இதுவரை பல மில்லியன் டாலர் வரை வசூலித்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதே போல் இங்கிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளிலும் கூலி படத்தின் டிக்கெட் அதிக அளவில் விற்றுத் தீர்த்துள்ளது. இந்தியாவில் கூலி படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு முதலில் கேரளாவில் தொடங்கியது.

மோனிகா பாடல் வெளியானது முதலாக, கேரள ரசிகர்களிடம் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தொற்றிக் கொண்டது. பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் 'சாக்னில்க்' வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி கேரளாவில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) முன்பதிவு தொடங்கி ஒரே நாளில் 2 லட்சம் டிக்கெட் வரை விற்பனையாகியுள்ளது.

அதுவும் முன்பதிவு தொடங்கி ஒரு மணி நேரத்தில் 50 ஆயிரம் டிக்கெட் வரை விற்றுள்ளது. இதன்மூலம் ரூ.3 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது. கேரளாவில் முதல் நாளில் 1500 காட்சிகள்வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதுவரை வெளியான தமிழ் படங்களில் வசூலை எளிதில் ’கூலி’ திரைப்படம் முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் கூலி திரைப்படம் முதல் நாளில் கிட்டதட்ட 1100 காட்சிகள் திரையிடப்படும் நிலையில், முன்பதிவு நேற்று இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கியது. இதுவரை கிட்டதட்ட 2 கோடி ரூபாய் வரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கூலி வெளியாகும் ஆகஸ்ட் 14 முதல் நாள் முன்பதிவு மூலம் வெளிநாடுகளில் மட்டும் ரூ.30 கோடி வசூலை நெருங்கி வருகிறது. இதன்மூலம் தமிழில் முதல் நாளில் அதிக வசூல் செய்த லியோ (ரூ. 66 கோடி) படத்தின் சாதனையை முறியடிக்கும் என எதிர்பாக்கப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ள 'கூலி' திரைப்படத்தின் முன்பதிவு, தமிழ்நாட்டில் நேற்றிரவு (ஆக.9) 8 மணிக்கு தொடங்கியது.

தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமின்றி இந்திய அளவில் ’கூலி’ திரைப்படமே தற்போது பேசுபொருளாக உள்ளது. அந்த அளவிற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. ஏனெனில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இணைந்து நடிப்பதாலும், அவருடன் பல்வேறு மொழி நட்சத்திரங்கள் இப்படத்தில் நடித்திருப்பதும் முக்கிய காரணம். அந்த வகையில், இப்படத்தில் அமீர்கான், உபேந்திரா, நாகார்ஜுனா, சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், சௌபின் சபீர் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். கூலி திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது.

ஏற்கனவே அனிருத் இசையில் கூலி பட பாடல்கள் அனைத்தும் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், படத்தின் சஸ்பென்ஸ் வெளி வராத வகையில் டிரெய்லர் காட்சிகள் இன்னும் ஆர்வத்தை அதிகப்படுத்தியுள்ளது. இது ஒருபுறம் இருக்க, நாகர்ஜுனாவின் வில்லன் கதாபாத்திரம், ரஜினியின் கதாபாத்திரம் அளவிற்கு பேசப்படும் என ரஜினிகாந்த், லோகேஷ் ஆகியோர் இசை வெளியீட்டு விழாவில் கூறியுள்ளனர். இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் சௌபின் ஷபீர் நடிப்பினையும் வெகுவாக பாராட்டினார்.

மேலும், கூலி படத்தில் இடைவேளை காட்சிக்கு தியேட்டரில் விசில் பறக்கும் என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூறியுள்ளார். ரஜினிகாந்தின் கபாலி படத்திற்கு பிறகு ரசிகர்கள் கூலி படத்தை அதிகம் எதிர்பார்த்து உள்ளனர். இந்நிலையில் கூலி படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவில் ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் சாதனை படைத்து வருகிறது.

இந்தியாவில் கூலி படத்தின் முதல் காட்சி கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவில் காலை 6 மணிக்கு திரையிடப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை, அரசு சிறப்புக் காட்சிக்கு அனுமதி அளிக்கும் பட்சத்தில் காலை 9 மணிக்கு சிறப்புக் காட்சி திரையிடப்படும்.

இதையும் படிங்க: இசையமைப்பாளர் அனிருத்துடன் ’பேடல்’ ஆட்டம் ஆடும் தோனி... வைரலாகும் வீடியோ!

டிக்கெட் முன்பதிவில் சாதனை

வட அமெரிக்காவில் கூலி முன்பதிவு தொடங்கி இதுவரை பல மில்லியன் டாலர் வரை வசூலித்து இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதே போல் இங்கிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளிலும் கூலி படத்தின் டிக்கெட் அதிக அளவில் விற்றுத் தீர்த்துள்ளது. இந்தியாவில் கூலி படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு முதலில் கேரளாவில் தொடங்கியது.

மோனிகா பாடல் வெளியானது முதலாக, கேரள ரசிகர்களிடம் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தொற்றிக் கொண்டது. பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் 'சாக்னில்க்' வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி கேரளாவில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 8) முன்பதிவு தொடங்கி ஒரே நாளில் 2 லட்சம் டிக்கெட் வரை விற்பனையாகியுள்ளது.

அதுவும் முன்பதிவு தொடங்கி ஒரு மணி நேரத்தில் 50 ஆயிரம் டிக்கெட் வரை விற்றுள்ளது. இதன்மூலம் ரூ.3 கோடி வரை வசூல் செய்துள்ளது. கேரளாவில் முதல் நாளில் 1500 காட்சிகள்வெளியாகவுள்ள நிலையில், இதுவரை வெளியான தமிழ் படங்களில் வசூலை எளிதில் ’கூலி’ திரைப்படம் முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் கூலி திரைப்படம் முதல் நாளில் கிட்டதட்ட 1100 காட்சிகள் திரையிடப்படும் நிலையில், முன்பதிவு நேற்று இரவு 8 மணிக்கு தொடங்கியது. இதுவரை கிட்டதட்ட 2 கோடி ரூபாய் வரை வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கூலி வெளியாகும் ஆகஸ்ட் 14 முதல் நாள் முன்பதிவு மூலம் வெளிநாடுகளில் மட்டும் ரூ.30 கோடி வசூலை நெருங்கி வருகிறது. இதன்மூலம் தமிழில் முதல் நாளில் அதிக வசூல் செய்த லியோ (ரூ. 66 கோடி) படத்தின் சாதனையை முறியடிக்கும் என எதிர்பாக்கப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

COOLIE TICKET BOOKINGRAJINIKANTHகூலி டிக்கெட் முன்பதிவுகூலி வசூல் சாதனைCOOLIE ADVANCE BOOKINGS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.