"நோ கமெண்ட்ஸ்" - தவெக விஜய் குறித்த கேள்வியை தவிர்த்த ரஜினி!

ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் அல்லது ஜூலை மாதம் வெளியாகலாம் என ரஜினிகாந்த் தெரிவித்தார்.

கோவை விமான நிலையத்தில் ரஜினிகாந்த்
கோவை விமான நிலையத்தில் ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2025 at 4:33 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
கோயம்புத்தூர்: "திரைக் கலைஞர்களுக்கு கூடும் கூட்டம் வாக்குகளாக மாறுமா?" என்று விஜய் பற்றி செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "நோ கமெண்ட்ஸ்" என ரஜினிகாந்த் பதிலளித்துவிட்டு சென்றார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் வருகை தேர்தல் களத்தை சூடாக்கியுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கிய விஜய், தனது முதல் மாநாட்டை விக்கிரவாண்டியில் நடத்தினார். அந்த மாநாட்டில், 'கொள்கை எதிரி பாஜக' என்றும், 'அரசியல் எதிரி திமுக' என்றும் விஜய் பிரகடனம் செய்தார். அன்று முதலாகவே, விஜய்யின் ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் பேசுபொருளாகி வருகின்றன.

முன்னதாக, விஜய் அரசியல் வருகை குறித்த பேச்சுக்கள் எழுந்தபோது அவருக்கு ஆதரவாகவே அனைத்து கட்சியினரும் கருத்து தெரிவித்திருந்தனர். ஆனால், முதல் மாநாட்டுக்கு பிறகு விஜய் தனது சினிமா சாயலால் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, சினிமாவில் உச்சத்தில் இருக்கும் நடிகர்களான கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த் ஆகியோர் கூட சக நடிகர் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை.

கமல்ஹாசன் திமுகவில் அங்கம் வகித்துள்ளதால், விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசுவது அவருக்கு பிரச்சினையை உண்டாக்கலாம். ஆனால், ரஜினியின் நிலை அப்படி இல்லை. இருந்தபோதிலும், விஜய் குறித்த கேள்வியை ரஜினி புறக்கணித்து சென்றிருப்பது பேசுபொருளாகியுள்ளது.

சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் நடிகர் ரஜினிகாந்த் இன்று (செப்.17) கோவை வந்தார். கோவை விமான நிலையத்தில் இன்று 'பயணியர் தினம்' கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில், ரஜினிகாந்துக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அப்போது, விமான நிலைய வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பிரதமர் மோடி உருவப்படத்துடன் கூடிய 'செல்ஃபி பாயிண்ட்' அருகே நின்று ரஜினிகாந்த் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.

கோவை விமான நிலையத்தில் ரஜினிகாந்த் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், பயணியர் தின நிகழ்வுக்காக நடனமாட வந்திருந்த நீலகிரியை சார்ந்த படுகர் இன குழுவினர் ரஜினிகாந்துடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, விமான நிலையத்திற்கு வெளியில் வந்த நடிகர் ரஜினிகாந்த் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்பொழுது, பாலக்காட்டிற்கு ஜெயிலர் 2 ஷூட்டிங்காக செல்வதாகவும், ஆறு நாட்கள் அங்கு ஷூட்டிங் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். இந்தத் திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஜூன் அல்லது ஜூலை மாதம் வெளியாகலாம் எனவும் அவர் கூறினார்.

"நோ கமெண்ட்ஸ்"

தொடர்ந்து அவரிடம் திரைக் கலைஞர்களுக்கு கூடும் கூட்டம் வாக்குகளாக மாறுமா? என்று விஜய் பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு, சட்டென "நோ கமெண்ட்ஸ்" என பதில் அளித்துவிட்டு ரஜினிகாந்த் அங்கிருந்து சென்றார். முன்னதாக, ரஜினிகாந்த் வருவதை அறிந்த ஏராளமானோர் விமான நிலையத்தில் குவிந்தனர். இதே போல, கடந்த ஆண்டு சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்த ரஜினியிடம், திருப்பதி லட்டு சர்ச்சை குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கும் ரஜினிகாந்த், "நோ கமெண்ட்ஸ்" என பதிலளித்து சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Last Updated : September 17, 2025 at 5:08 PM IST

