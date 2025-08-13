சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் திரைப்படங்களுக்கு மட்டுமின்றி, அவர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில் அவரது பேச்சை கேட்கவும் ரசிகர்களுக்கு எப்போதும் ஆர்வம் உண்டு. ரஜினிகாந்த் தனது வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை நகைச்சுவை உணர்வுடன் கோர்வையாக குட்டி கதைகளாக மேடையில் கூறுவது வழக்கம். தனது 50 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்க்கையில் பல்வேறு மேடைகளில் ரஜினிகாந்த் கூறிய குட்டிக் கதைகள் ரசிகர்களுக்கு உத்வேகத்தையும், தன்னம்பிக்கையும் கொடுத்துள்ளது. ரஜினிகாந்த் சொன்ன சில குட்டிக் கதைகள் குறித்து இந்த செய்தித் தொகுப்பில் காணலாம்
மனஅமைதி குறித்து ரஜினிகாந்த் சொன்ன குட்டிக் கதை
ஒருவர் சாமியாரிடம் சென்று எனக்கு பிரச்சனை மேல் பிரச்சனை இருக்கிறது அதற்கு தீர்வு சொல்லுங்கள் கடவுளே என கேட்டுள்ளார். அதற்கு அந்த சாமியாரோ, ஒரு மாட்டு தொழுவத்தை காண்பித்து இங்கு நூறு மாடுகள் இருக்கின்றன. அவற்றை இரவில் தூங்க வைத்துவிட்டு, காலையில் என்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று கூறி சென்றுவிட்டாராம்.
காலையில் அந்த நபரிடம் சாமியார், என்னப்பா இரவு முழுவதும் தூங்கவில்லையா? என்று கேட்டுள்ளார். அதற்கு அந்த நபர் ”எங்க சாமி தூங்குறது, 100 மாடுகளும் என்னை தூங்கவிடவில்லை. ஒன்றை தூங்க வைத்தால் மற்றொன்று எழுகிறது. அதனை சரி செய்தால் மற்றொன்று எழுகிறது. மாறி மாறி மாடுகளை கவனித்து கொண்டதால் என்னுடைய தூக்கம் கெட்டுவிட்டது” எனக் கூறியிருக்கிறார்.
அதற்கு சாமியார், "இதேபோல் தான் மனித வாழ்க்கையும். உன்னிடம் இருக்கும் பிரச்சனை ஒன்று நீங்கும், மற்றொன்று உருவாகும். இதனை நீ கண்டுகொள்ளக்கூடாது. அதனை அதன் போக்கில் விட்டுவிடு” என கூறினாராம். மனித வாழ்க்கையில் இருக்கக் கூடிய பிரச்சனைகளை சாதாரணமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என இந்த கதையின் மூலம் ரசிகர்களுக்கு எளிதாக எடுத்துரைத்தார் ரஜினி.
பத்திரிக்கையாளரும் பால்காரனும்
ஒரு ஊரில் பால்காரர் ஒருவர், பாலில் சுத்தமாக தண்ணீரே கலக்காமல் ஒரு லிட்டர் பால் பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்துள்ளார். அவருக்கு போட்டியாக கடைக்கு அருகிலேயே மற்றொருவர், பாலில் தண்ணீரை கலந்து எட்டு ரூபாய்க்கு ஒரு லிட்டர் என விற்றுள்ளார். உடனே பொதுமக்கள் விலை குறைவு என எட்டு ரூபாய்க்கு பாலை வாங்க குவிந்துள்ளனர். இதனையடுத்து 8 ருபாய் பால் விற்றவருக்கு போட்டியாக மற்றொரு நபர் பாலில் அதிக தண்ணீர் கலந்து 6 ரூபாய்க்கு விற்றுள்ளார். மீண்டும் பொதுமக்கள் விலை மலிவு என ஆறு ரூபாய் பாலை வாங்கியுள்ளனர்.
இருந்தபோதிலும் 10 ரூபாய்க்கு பால் விற்றவர், பாலின் தரத்தினை குறைக்கக் கூடாது என அதே விலைக்கு தண்ணீர் கலக்காமல் விற்றுள்ளார். ஒருநாள் அந்த ஊரில் பண்டிகையின் போது, மலிவான விலைக்கு பால் கிடைக்காததால், பொதுமக்கள் 10 ரூபாய்க்கு விற்ற பாலை வாங்கி அதில் பலகாரம் செய்துள்ளனர்.
அப்போது 6 ரூபாய், மற்றும் 8 ரூபாய்க்கு வாங்கிய பாலை விட பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கிய பாலில் சுவையானது நன்றாக இருப்பதை பொதுமக்கள் உணர்ந்தனர். அன்றிலிருந்து மீண்டும் 10 ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட பாலை மக்கள் அதிகமாக வாங்கினர். எனவே பத்திரிகையாளராகிய நீங்கள் அதிக லாபம் வேண்டி, குறைந்த தரத்துடன் இருக்கக்கூடாது எனவும், நடுநிலையுடன், நியாயத்துடன் இருக்க வேண்டும் எனவும் ரஜினிகாந்த் கதையின் மூலம் உணர்த்தினார்.
’பேராசை பெருநஷ்டம்’ என்கிற தலைப்பில் ரஜினி சொன்ன குட்டி கதை
ஒரு நபர் ஒரு வழியாக செல்கின்றபோது அந்த வழியில் இருந்த ஒரு உணவகத்தில், நீங்கள் என்ன உணவு சாப்பிட்டாலும், உங்களுடைய பேரன் அதற்கு பணம் செலுத்துவார் என குறிப்பிட்டு இருந்ததை பார்த்துள்ளார். அதனைப் பார்த்ததும் பேராசை கொண்டு உணவகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து உணவினையும் அதிகமாக சாப்பிட்டுள்ளார்.
சாப்பிட்டு முடித்தபின் அந்த நபர் உணவகத்தில் இருந்து கிளம்பியபோது உணவக ஊழியர், உணவகத்தில் உள்ள பலகையை முழுமையாக படியுங்கள் என்றார். அதற்கு அந்த நபர் “ஆமாம் நான் சாப்பிட்டதற்கு என்னுடைய பேரன் பணம் கொடுக்க வேண்டும் என எழுதப்பட்டுள்ளது, அதில் என்ன தவறு? என கேட்டுள்ளார். உணவக ஊழியர், "அது சரி நீங்கள் சாப்பிட்டதற்கு உங்களுடைய பேரன் கொடுக்கட்டும், உங்களுடைய தாத்தா சாப்பிட்டதற்கு நீங்கள் தான் பணம் கொடுக்க வேண்டும்” என கூறியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க: திரையுலகில் 50 ஆண்டுகள் நிறைவு: ரஜினிகாந்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த இபிஎஸ்!
அந்த உணவகத்தில் சாப்பிட்ட நபர் அதிர்ச்சியில் தனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் கையில் அணிந்திருந்த கைக் கடிகாரம் போன்றவற்றை கழற்றிக் கொடுத்துவிட்டு சென்றுள்ளார். ஒருவர் உழைக்காமல் நமக்கு எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என நினைத்து செய்யும் செயல்களால் என்ன நடக்கும் என்பதை உணர்த்தும் விதத்தில் ரஜினிகாந்த் இந்த கதையை ஒரு மேடையில் கூறி, தமது லட்சோபலட்ச ரசிகர்களை கவர்ந்தார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்