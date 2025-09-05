ETV Bharat / entertainment

'அமேசான் ப்ரைம்' ஓடிடியில் வெளியாகிறது 'கூலி' - தேதி எப்போனு பாருங்க!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த ‘கூலி’ திரைப்படம் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்
சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் (@sunpictures)
Published : September 5, 2025 at 11:06 AM IST

சென்னை: ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான அதிரடி திரில்லரான ’கூலி’ திரைப்படம், வருகிற செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி 'அமேசான் பிரைம்' ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 171 வது படமான ’கூலி’ கடந்த 14 ஆம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்தப் படத்தில் அமீர் கான்,நாகர்ஜுனா, சவுபின் ஷாஹிர், ஸ்ருதிஹாசன், சத்யராஜ், உபேந்திரா, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். 'சன் பிக்சர்ஸ்' நிறுவனம் தயாரித்த இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்திருந்தார்.

படம் வெளியான நாள் முதலாகவே கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வந்தது. முதல் நாளிலேயே உலகளவில் ரூ. 151 கோடி வசூலித்து விஜயின் ‘லியோ’ படத்தின் முதல் நாள் வசூலை தாண்டியது. தொடர்ந்து, வசூல் வேட்டையில் ரூ. 500 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்தது சாதனை புரிந்தது. படம் வெளியாகி இரண்டு வாரங்கள் மேல் ஆகியும் இன்றும் திரையரங்கில் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

ஓடிடி ரிலீஸ்

இந்நிலையில், இப்பட்டத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, கூலி திரைப்படம் வருகிற செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் ரூ.120 கோடி கொடுத்து வாங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

விசாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தை பின்னணியாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தில், முன்னாள் கூலியாக இருந்த தேவா (ரஜினிகாந்த்), தனது நண்பனின் சந்தேகத்திற்கிடமான மரணத்தை ஆராயும் போது கடத்தல் கும்பலை கண்டுபிடிக்கிறார். அந்த விசாரணையானது, துரோகங்களை வெளிப்படுத்தும் ஆபத்தான விளையாட்டுக்குள் எப்படி இழுத்துச் செல்கிறது என்பதே படத்தின் ஒன் லைன்.

'கூலி' ரஜினியின் 50 ஆண்டு திரை உலகப் பயணத்தை கொண்டாடும் நினைவுச் சின்னமாகவும், ரசிகர்களுக்கான சுவாரஸ்யமான திரில்லராகவும் திகழ்வது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக, ரஜினிகாந்தின் 'கூலி' திரைப்படத்திற்கு யுஏ சான்று கோரி சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவை, சான்றிதழ் வழங்குவதற்கான முகாந்திரம் இல்லை எனக் கூறி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

