கோயம்புத்தூர்: 'கூலி' திரைப்படம் இன்று (ஆகஸ்ட் 14) வெளியானதை முன்னிட்டு கோவையில் உள்ள திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள், பட்டாசு வெடித்து, பால் அபிஷேகம் செய்து கோலாகலமாக கொண்டாடினர்.
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியுள்ள படம் ‘கூலி’. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். சத்யராஜ், நாகர்ஜுனா, ஸ்ருதி ஹாசன், உபேந்திரா, அமீர்கான், சவுபின் சாஹிர் என நட்சத்திர பட்டாளமே இருப்பதால் நாடு முழுவதும் 'கூலி' ஜுரம் தொற்றிக் கொண்டது.
இந்நிலையில், இன்று வெளியான 'கூலி' படத்திற்கான முதல் நாள் டிக்கெட் முன்பதிவு மட்டும் ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் விற்று தீர்ந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. கேரளாவில் காலை 5 மணிக்கு முதல் காட்சி வெளியான நிலையில், தமிழ்நாட்டில் காலை 9 மணிக்கு முதல் காட்சி திரையிடப்பட்டது. அனைத்து இடங்களிலும் ரஜினி ரசிகர்கள் திரையரங்குகளில் 'கூலி' பட ரிலீசை ஆட்டம் பாட்டத்துடன் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். 'கூலி' திரைப்படம் வெளியான அனைத்து திரையரங்குகளும் திருவிழா போல் காட்சியளிக்கிறது.
அந்த வகையில், கோவையில் உள்ள திரையரங்குகளிலும் ரசிகர்கள் கூட்டம் களைக்கட்டியுள்ளது. 'கூலி' திரைப்படத்தை வரவேற்கும் விதமாக, சாந்தி திரையரங்கிற்கு முன்பாக கட் அவுட்களுக்கு பால் அபிஷேகம் செய்து, பட்டாசு வெடித்து ஆட்டம் பாட்டத்துடன் கோலாகலமாக கொண்டாடினர். ரஜினிகாந்தின் 50 ஆண்டுகால திரையுலக சாதனையை நினைவு கூரும் வகையில் சிறப்பு தலைப்புடன் படம் வெளியாகியுள்ளது.
முதல் நாள் முதல் காட்சிக்கான டிக்கெட்டுகள் முன்னதாகவே விற்பனையான நிலையில், திரையரங்குகள் முன்பு நீண்டவரிசையில் ரசிகர்கள் காத்திருந்து ஏமாற்றத்துடன் சென்றனர். இது குறித்து ரசிகர்கள் கூறுகையில், “ரஜினி படத்தை முதல் காட்சியாக பார்ப்பதில் வரும் சந்தோஷம், வேறு எந்த படத்திற்கும் வராது. 'பான் இந்தியா' படமான கூலியில் பல்வேறு மாநில முன்னணி நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர். படத்திற்கு அதிக வரவேற்பு உள்ளது. லோகேஷ் கனகராஜ் வித்தியாசமான கதை களத்தை கொண்டு படத்தை எடுத்திருப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது” என்று உற்சாகமாக தெரிவித்தார்.
படம் பார்க்க வந்த ரசிகர்கள் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக சுவர் ஏறி குதித்து திரையரங்கிற்குள் சென்றனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
